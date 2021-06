Fiumicino: pescatori donano a un ristorante un astice blu da 5kg

ASTICE BLU

Sapete come facciamo la spesa noi?Con il cuore e con gli occhi 😍Se il pesce che vediamo è bello, fresco, profumato e in salute… Significa che è quello giusto per noi e non ce lo facciamo scappare 💪😄#LeBrocchette #Fiumicino vi aspetta anche oggi e domani con una scelta infinita di pesce, crostacei, frutti di mare e tutto il meglio che arriva dal nostro mare 💎✌️www.lebrocchette.com#ristorantefiumicino #ostia #focene #maccarese #fregene #roma #pescefresco #asticeblu #crostacei #pescatolocale

Posted by Hostaria di mare Le Brocchette on Saturday, June 19, 2021