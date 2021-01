Foie gras: l’influenza aviaria abbatte 400mila anatre in Francia

Oltre 400 mila anatre sono state abbattute per colpa dell’influenza aviaria, che sta mettendo in ginocchio la produzione di Foie gras. E altre migliaia di esemplari verranno abbattuti nei prossimi giorni in Francia.

I produttori di foie gras della Francia iniziano a disperarsi: il Sud-Ovest del Paese è stato particolarmente colpito da un’influenza aviaria altamente patogena di tipo H5N8, che ha già obbligato le autorità ad abbattere oltre 400mila anatre e a decretare la morte di altre migliaia di esemplari nei prossimi giorni.

L’influenza è dilagata nella regione per eccellenza di allevamento delle anatre, le Landes, dove sono stati attuati abbattimenti preventivi di massa. “Il virus è più forte di noi. Nuovi focolai stanno continuamente emergendo. Dobbiamo accelerare in questa corsa contro il tempo contro un virus altamente patogeno di aviaria“, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, Julien Denormandie. Negli allevamenti delle Landes sono ancora in vita 5 milioni di anatre e al momento l’obiettivo è quello di procedere ad “uno spopolamento massiccio per contenere l’epidemia, mantenendone in vita il numero più alto possibile“.

A partire della prossima settimana, intanto, gli allevatori cominceranno a percepire i risarcimenti promessi dal governo e per almeno due mesi la produzione rimarrà ferma.

Al momento risultano anche altri casi registrati negli allevamenti di pollame del Belgio, dei Paesi Bassi, della Svezia, della Gran Bretagna e dell’Irlanda. Sono stati poi segnalati focolai anche in India e Corea del Sud.

[ Fonte: SkyTG24 ]