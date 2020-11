Fondo ristorazione: ecco le istruzioni per richiederlo

Sono state pubblicate le istruzioni per il Fondo ristorazione: ecco come poterlo richiedere sul sito del Mipaaf.

Sul sito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (il Mipaaf) è già possibile accedere ai contributi per il fondo perduto; sono infatti online le slide che illustrano il provvedimento e il modo in cui funzionerà concretamente il Fondo ristorazione.

Grazie a una dotazione di 600 milioni di euro, il Fondo garantirebbe in modo semplice e immediato un sostegno al mondo dell’ho.re.ca. e alla filiera agroalimentare, contrastando anche lo spreco. La misura, fortemente voluta dalla Ministra Teresa Bellanova, si rivolge oltre ai ristoranti, anche alle pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismo e alberghi con somministrazione di cibo.

Il Fondo, ricorda il Mipaaf in una nota, consente contributi a fondo perduto da un minimo di mille fino a un massimo di diecimila euro, per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. Verranno favoriti alcuni prodotti considerati prioritari, quali gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco. Entrambi sono riportati nella tabella prodotti con il Codice Categoria Valorizzazione del Territorio i primi con codice DOCIGP, i secondi con codice che inizia per RS (Rischio Spreco).

Le domande, viene precisato, potranno essere presentate dal 15 novembre 2020 al 28 novembre 2020 o presso gli sportelli degli uffici postali dal 16 novembre 2020 al 28 novembre 2020 negli orari di sportello, oppure online, collegandosi al sito www.portaleristorazione.it.

[ Fonte: Mipaaf ]