Francia: dopo 2 morti e 75 casi di E. coli aperta l’inchiesta su pizza Buitoni

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per indagare sui casi d'infezioni da Escherichia Coli registrati in Francia nelle scorse settimane e collegabili al consumo di pizze surgelate Buitoni.

di Rossana Santolin 5 Aprile 2022

Pessime nuove per Buitoni in Francia. La procura di Parigi ha disposto un’inchiesta ad ampio raggio per fare chiarezza sui due decessi e su almeno 75 casi accertati di infezione da Escherichia Coli ricollegabili al consumo di pizze surgelate della linea Fraîch’Up.

Lo scandalo sanitario sta facendo tremare il Paese, con un numero di casi di infezione che nelle scorse settimane ha colpito perlopiù bambini, due dei quali sono deceduti, mentre altri potrebbero avere conseguenze a vita.

L’inchiesta per omicidio colposo e messa in pericolo della vita altrui al momento è indirizzata a soggetti ignoti. Nonostante le infezioni appaiano legate al consumo di pizze Buitoni, solo un’indagine coordinata potrà portare a prove certe. Al centro dei controlli c’è lo stabilimento produttivo di Caudry, nel Nord della Francia.

Nel frattempo numerose famiglie hanno già presentato reclami a attendono risposte e risarcimenti da chi ha commesso negligenze. In attesa di fare chiarezza le pizze Fraîch’Up sono state ritirate dagli scaffali in Francia, Slovenia, Lussemburgo e Qatar dove viene distribuito il prodotto possibilmente contaminato.

Parlando di E. Coli si fa riferimento a dei batteri con diversi ceppi, molti dei quali sono innocui. In alcuni casi tuttavia l’infezione porta a gravi complicanze dell’apparato digerente, delle vie urinarie e può colpire anche il sistema respiratorio.