Francia: sfonda la vetrina del Burger King durante la lezione di guida

Non aiutare un amico a superare l’esame della patente in Francia: un ragazzo ancora non patentato, durante un’improvvisata lezione di guida ha sfondato la vetrina del Burger King.

Nessuno è rimasto ferito, il locale era vuoto a causa della pandemia. Ma ci sono buone ragioni nel credere che il ragazzo potrebbe non prendere presto la patente: nella zona commerciale di Place Saint-Mard, al 5 avenue des Deux-Moulins, un ragazzo si è schiantato contro un punto vendita della catena fast-food, intorno alle 16:50 di ieri.

Il proprietario dell’auto incidentata, una Peugeot 307, ha avuto un’amara esperienza nel cercare di aiutare il suo amico, ma fortunatamente anche loro sono illesi: “Un dipendente non era lontano dal luogo dell’impatto. È rimasto scioccato ma non ha subito alcun infortunio”, ha rilasciato un anonimo agli agenti della Gendarmerie de la Seine-et-Marne.

#FastFoodAndFurious

Rentrer dans un établissement recevant du public avec votre voiture ne vous dispense pas des gestes barrières.

Si vous êtes attachés au confort de votre véhicule, le drive comblera toutes vos attentes ; et il est très bien indiqué au @burgerking de Saint-Mard. pic.twitter.com/bggmegjRdW — Gendarmerie de la Seine-et-Marne (@Gendarmerie_077) November 30, 2020

È stato tutto sommato un incidente “fortunato”, anche se le indagini stanno proseguendo per cercare di quantificare il costo delle riparazioni. Mala violenza dell’impatto è stato tale che il vetro del locale si è spaccato, lanciando migliaia di schegge di vetro per tutta la stanza, sempre “fortunatamente” vuota. In questo momento e fino al 20 gennaio 2021, rimane aperto solo il drive-through (che ricordiamo, non si fa così).

