Franco Trentalance lancia il suo vino con etichette motivazionali: “Fallo”

di Elisa Erriu 31 Luglio 2021

L’ex pornodivo Franco Trentalance ama la natura, l’ambiente e a quanto sembra sempre più la viticoltura: ha da poco lanciato “Fallo”, il suo vino, disponibile in tre versioni e con etichette motivazionali.

Si tratta della seconda etichetta firmata da Franco Trentalance: nel 2017 aveva presentato al Vinitaly “Il Peccatore”, un Sangiovese superiore doc e biologico. Proprio per questa “passione naturale”, il pornostar è tornato a produrre una nuova linea, in collaborazione con l’azienda Spoilert Winery di Prepotto (Udine).

Stavolta Trentalance propone un vino disponibile come bianco e spumante, con uve Ribola Gialla, e un rosso, da vitigni Schioppettino. “Il livello di passione che mettiamo in ciò che facciamo, ne determina il successo”, ha affermato l’ex pornoattore al lancio dell’etichetta. Il progetto, nato nell’autunno del 2020, è stato seguito da Trentalance in tutte le sue fasi, partendo dalla selezione dei vigneti da cui ottenere i vini della linea. Ciò che caratterizza “Fallo” (oltre alla “passione”, a quanto pare) è che oltre al nome decisamente “motivato”, ha anche alcune frasi nell’etichetta che svolgono la funzione di essere motivazionali per il cliente.

Un esempio? #falloadesso, #falloancora, #falloconamore: sono le scritte che Trentalance dedica a ognun delle versioni del suo vino. Come si legge nel suo sito, “i vini Fallo vogliono essere uno stimolo in più, per agire nella vita, nel lavoro e nell’amore”.