Friends: ecco il ricettario ufficiale, per i 26 anni della serie TV

Si chiama “The Official Cookbook” e no, non è l’ultimo libro di Gordon Ramsey, ma il ricettario ufficiale di Friends, la serie cult degli anni Novanta che festeggia 26 anni. I fan aspettavano una reunion tra gli attori del telefilm che dovevano riunirsi per registrare un episodio celebrativo, ma è stato tutto rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il libro, che si può già preordinare su Amazon, racconta i piatti iconici preparati sul set: dal menù del “Friendsgiving” di Monica, ai “Biscotti della nonna di Phoebe” fino alla ricetta del “latte che puoi masticare” di Chandler. Settanta ricette che ripercorrono il meglio del gruppo di amici per eccellenza in 10 anni di registrazioni. C’è anche la zuppa inglese cucinata da Rachel nella sesta stagione, in cui sono mischiati per errore savoiardi, crema pasticcera, marmellata, lamponi, banane e…manzo saltato con piselli e cipolle.

Intanto la puntata speciale sarà realizzata per HBO Max (la nuova piattaforma streaming) e girata nello storico studio originale, lo Stage 24 della Warner Bros. Insieme ci saranno Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross). Probabile, a questo punto, che vada in onda in autunno.

Fonte: [Deejay.it]