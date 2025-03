Furto con scasso da PizzAut, i ragazzi: “Speriamo non si siano fatti male”

“Speriamo non si siano fatti male”. Questa la reazione di uno dei ragazzi impiegati al PizzAut di Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, di fronte alla spaccata con furto avvenuta due notti fa. Questo è stato il primo dei locali aperti da Nico Acampora per favorire l’inclusione e il riscatto sociale di persone autistiche. Acampora documenta la scena del crimine e la condivide sui social, commentandola con voce tremante. Svuotata la cassa e persino le mance dei ragazzi; c’è sangue per terra, probabilmente qualcuno si è ferito spaccando i vetri per entrare.

Il furto e la reazione di PizzAut

“Per me siete dei bastardi. Ma no, Nico – mi dice uno dei mei ragazzi – speriamo che non si siano fatti male“. Così Nico Acampora racconta del furto nel PizzAut di Cassina de’ Pecchi, avvenuto durante la notte spaccando la porta a vetri sul retro (e facendosi tra l’altro male, come dimostrano le macchie di sangue trovate per terra). 7000 euro di danni e due computer rubati, oltre al fondo cassa svuotato, così come le mance dei ragazzi. Nel tentativo di recuperare il più possibile, hanno mandato tutto all’aria, lasciando tracce di sangue in giro e persino qualche banconota per terra, nella fretta. Le forze dell’ordine sono intervenute per svolgere i rilievi, mentre anche i video delle telecamere di sorveglianza venivano controllati.

A chi chiede un IBAN per fare delle donazioni, il fondatore di PizzAut controbatte invitando la gente ad andare a mangiare da loro, per far sentire la loro vicinanza ai ragazzi. In un post di questa mattina, Acampora ha annunciato la riapertura commentando: “Vi aspettiamo oggi, domani, dopodomani… Vi aspettiamo a pranzo, a cena perché abbiano reagito e abbiamo riaperto, perché il lavoro fa miracoli”. PizzAut reagisce e va avanti, “perché il Bene è più forte anche se il Male fa più rumore”.