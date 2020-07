Gelati: Grom regala coni e coppette in tutta Italia, in cambio di un sorriso sotto la mascherina

I sogni son desideri, soprattutto se sono targati Unilever e consentiranno a tutta Italia di godere di un gelato gratuito sabato 11 luglio dalle 16.00 in poi in tutte le gelaterie Grom in Italia. L’atto, quasi caritatevole – sfido chiunque a pensare che qualcosa che non faccia rima con multinazionale possa organizzare la stessa iniziativa – è un invito a sorridere in questi tempi difficili. L’offerta consisterà in un cono o in una coppetta da 1 gusto a chiunque sfoggerà un bel sorriso di fronte al bancone sotto la mascherina.

Fino alla chiusura, le 46 gelaterie diventeranno un luogo per trascorrere un break piacevole nel rispetto delle normative di sicurezza. L’evento coinvolgerà anche i chioschi e il servizio di consegna a domicilio, che attiverà per l’occasione la consegna a 1 euro su Glovo e Deliveroo.

Quanto al rispetto delle norme anti-Covid, sul sito dell’azienda si legge: “La sicurezza per noi è al primo posto: il giorno dell’evento, ci sarà una persona per ogni punto vendita addetta a gestire la coda per assicurarsi che l’evento si svolga seguendo le norme del distanziamento sociale. Inoltre, potrà entrare in gelateria una persona alla volta, solo se munita di mascherina”.