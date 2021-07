Gelati: ordini triplicati su Deliveroo nell’ultimo anno

Uno pensa la pizza, l’hamburger, la piadina. Invece no, i “Re” del Delivery sono i Gelati: è quanto è emerso da un report 2021, che dimostra come gli ordini siano triplicati su Deliveroo nell’ultimo anno.

Secondo il report 2021 dell’Osservatorio Gelato-Delivery, è tempo di gelati: raddoppiano il numero di gelaterie presenti su Deliveroo (+74%) e gli ordini di gelato a domicilio crescono addirittura +179%. L’ordine più richiesto è una coppetta a base di pistacchio, stracciatella o nocciola, da ordinare il sabato sera alle 21.00.

Vediamo con ordine la classifica: per quanto riguarda i gusti, i grandi classici dominano la classifica delle preferenze e le creme sono più richieste dei gusti alla frutta. Mentre a livello geografico, sono le città di piccole e medie dimensioni ad amare particolarmente il gelato a domicilio. Gorizia è la città che più ama e compra gelati, davanti a Parma e Ferrara. Ma l’Emilia, in generale, è in testa a tutti, guadagnandosi il titolo di “gelato lover” 2021.

Sono circa 1.500 le gelaterie presenti su Deliveroo da cui è possibile ordinare gelato a domicilio. E questo dato è importante, perché testimonia come il delivery abbia rappresentato un valido ed utile strumento di vendita per le gelaterie anche nei periodi più bui.

Ma un dato sicuramente particolare è l’orario “perfetto” per ordinare il gelato secondo gli utenti di Deliveroo, ovvero l’ora di cena: il dopo cena in particolare rappresenta il momento preferito per concedersi un dolce momento rinfrescante. Dal punto di vista di giorni della settimana, invece il week-end è il momento più adatto.