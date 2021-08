Gérard Depardieu aprirà in Russia un ristorante ispirato ai suoi film

di Elisa Erriu 3 Agosto 2021

L’anno scorso Gérard Depardieu ha espresso il suo desiderio di aprire un ristorante a Novosibirsk, in Russia. Detto, fatto: l’anno prossimo aprirà un ristorante nella Siberia occidentale.

Depardieu ha avuto l’idea di aprire un ristorante dopo aver visitato il ristorante di Denis Ivanov, uno dei ristoratori più noti nel panorama enogastronomico russo. L’attore ha così proposto all’imprenditore di collaborare con lui e aprire insieme il suo locale. Proposta accettata: il locale aprirà nei primi mesi del 2022 a Novosibirsk, la terza città più grande della Russia.

Si chiamerà Gérarnia e sostituirà un ristorante del gruppo di Ivanov, in via Lenin. Gérard Depardieu ha quasi pensato a tutto: dalla progettazione del design e persino i luoghi di formazione dove studieranno i futuri cuochi del locale. L’edificio, un palazzo storico russo, verrà arredato come un moderno ristorante in stile francese “pensato per tutti, sia per incontri romantici che per riunioni di aziende”, ha confermato il ristoratore.

Nel menu proporranno i vini prodotti dall’attore nei suoi vigneti e alcuni dei suoi piatti preferiti, come la raclette e la côte de beef. Per questa costata di manzo, acquisteranno un forno in Spagna fatto appositamente per il locale. “Questo forno può arrivare a temperature di 500 gradi, non esiste da nessun’altra parte in Siberia una fornace simile“, ha detto Ivanov.

Prevedono, inoltre, per gli interni decorazioni con immagini e riferimenti in omaggio ad alcuni personaggi di Depardieu, come Obelix e altre interpretazioni iconiche dell’attore.