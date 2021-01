Germania: prorogato il lockdown fino al 31 Gennaio

La curva dei contagi non accenna a frenare in Germania, così il governo tedesco decide di prorogare il lockdown: raggiunto l’accordo per prolungare le restrizioni, anche per bar e ristoranti, fino al 31 Gennaio.

Domani verrà ufficialmente formalizzato quanto anticipato dalla testatata tedesca Bild: alla fine la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri dei 16 Land federali hanno deciso di optare per un prolungamento delle normative anti-contagio, tenendo dunque chiusi bar, ristoranti, scuole e negozi.

La decisione di estendere il lockdown sino al 31 gennaio è stata presa con la speranza di contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus. Purtroppo, infatti, la situazione in Germania è grave: il numero dei decessi continua ad attestarsi su livelli allarmanti. Secondo gli ultimi dati del Robert Koch Institute (RKI), nelle ultime 24 ore si sono registrati 9.847 nuovi contagi (per un totale di 1.775.513 casi da inizio emergenza e con una media di 140 nuovi casi ogni 100.000 abitanti) e 302 decessi. Il totale delle vittime è di 34.574 dall’inizio della pandemia. Sul fronte delle vaccinazioni, la Germania, pur essendo il primo Paese in Ue per numero di dosi somministrate, sta sperimentando ritardi. Sono 83 milioni le persone che dovranno essere sottoposte a vaccinazione anti-Covid, ma stando alle rilevazioni del RKI, solo 238.809 dosi sono state somministrate.

I primi ministri degli Stati liberi di Baviera, Sassonia e Turingia, Markus Söder (53, CSU), Michael Kretschmer (45, CDU) e Bodo Ramelow (64, a sinistra), i cui stati federali stanno attualmente segnalando un numero particolarmente elevato di nuovi contagi, avevano richiesto in anticipo l’estensione del lockdown.

[ Fonte: Bild ]