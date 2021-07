Giappone: startup lancia “Next Egg”, l’uovo 100% vegetale

Esiste in Giappone una startup vegana che è pronta a lanciare un altro prodotto alimentare di “next generation”: si chiama “Next Egg” ed è un uovo 100% vegetale.

Next Meats è una startup con sede a Tokyo che si sta facendo notare: è disponibile in oltre 9 paesi in tutto il mondo e di recente è entrata nel mercato statunitense, dove ha registrato il tutto esaurito il primo giorno dal suo lancio. Si presenta come una delle diverse società che puntano sulle proteine alternative, offrendo nuovi alimenti che sembrano carne, ma non lo sono.

L’azienda ha già fornito diverse soluzioni vegane, come la carne di manzo vegana in stile yakiniku giapponese e lo yakitori, ovvero alternative agli spiedini di pollo. Ma loro puntano in alto, vorrebbero sostituire tutte le carni animali entro il 2050 e offrire soluzioni a tutti i tipi di proteine animali: il loro prossimo passo è stato infatti realizzare il sostituto delle uova.

Next Egg, l’alternativa all’uovo 100% vegana, arriverà presto in Giappone per la vendita al dettaglio e nei suoi mercati internazionali. Il nuovo uovo a base vegetale di Next Meats sarà composto solo da ingredienti vegani. Non si sa ancora, però, che tipo di ingredienti verranno utilizzati, anche se al momento gli altri prodotti che hanno realizzato sono stati fatti con proteine ​​di soia.

La startup afferma che il suo Next Egg è stato pensato inizialmente per soddisfare le “esigenze della popolazione vegana e delle persone con allergie alle uova in Giappone” che finora non hanno avuto quasi nessuna alternativa commerciale tra cui scegliere. Ci sono prodotti simili, ma l’elenco è certamente piccolo. Il più famoso è Eat Just Egg di San Francisco, a base di fagioli mung. Ma per Next Meats il mercato può soltanto aprirgli le porte: d’altronde, il Giappone è il secondo più grande consumatore di uova al mondo dopo il Messico.

[Fonte: Greenqueen]