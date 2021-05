Gino Sorbillo apre una pizzeria – cocktail bar a Ibizia

Il noto pizzaiolo napoletano vola a Ibiza: quest’estate Gino Sorbillo aprirà un ristorante anche sull’isola spagnola e non sarà una classica pizzeria, bensì una pizzeria – cocktail bar.

Dopo essere atterrato in grandi città come New York e Tokyo, Sorbillo è pronto per un’estate spagnoleggiante: il suo nuovo locale sorgerà in via Miguel Soler 9, ai piedi del castello dell’isola delle Baleari. Si chiamerà “International pizza cocktail bar” e proprio come suggerisce il nome, non sarà una “solita” pizzeria. Sorbillo punterà sulla novità della combinazione pizza – cocktail: “Una formula estiva per ripartire con slancio in una meta turistica Covid-free”, ha commentato Sorbillo. “Sto puntando molto sulla formula cocktail, anche a Napoli nella nuova sede di Spaccanapoli, abbinandola alla pizza fritta. Le idee non mancano e la voglia di ripartire nonostante il periodo difficile è forte. I progetti in cantiere sono tanti. Punto molto sull’unione tra la tradizione napoletana e le nuove tendenze giovanili“.

Oltre alla novità, Sorbillo punta anche sul “classico”, offrendo comunque una vasta selezione di birre alla spina. Ma anche le birre non saranno birre qualsiasi: saranno rigorosamente italiane, e anche i vini, provenienti dalla Campania, verranno selezionati precisamente dal Sannio.

L’inaugurazione si terrà il 15 giugno e secondo le prime informazioni, il locale avrà 60 posti all’esterno e 30 posti all’interno.

[ Fonte: NapoliToday ]