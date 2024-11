Giorgio Locatelli presenta Maître Chocolatier su TV8, tutto dedicato a uno sponsor

Dopo due anni di assenza dal minischermo, torna il programma Maître Chocolatier – Talenti in sfida, creato con Lindt e per Lindt. Una serie interamente dedicata al cioccolato (non uno qualunque, ma proprio quello lì) e condotta da Giorgio Locatelli, in onda su TV8 da venerdì 22 novembre. Oltre a questo piccolo spoiler postato oggi sui social dalla nota marca e dallo chef, non sappiamo molto altro ancora. Rivediamo allora come funzionava la prima, lontana edizione e ipotizziamo cosa possiamo aspettarci da questa seconda stagione.

Con Lindt, per Lindt

“Nel programma sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali”; non servirà neanche dirlo, probabilmente, in questo “primo programma TV Italiano dedicato interamente a Lindt, al cioccolato finissimo e ai Maîtres Chocolatiers” (parole dell’azienda svizzera). La prima edizione era andata in onda nel 2021, per poi sparire dai radar.

Si era trattato, allora, di cinque puntate prodotte da Banijay Italia (la stessa a capo di 4 Hotel, 4 Ristoranti e compagnia bella) in cui dieci professioniste e professionisti del cioccolato si sfidavano per trovare il o la nuova maître chocolatier, promessa in sposa alla squadra di lavoro della stessa Lindt. Se fate un salto sul sito dell’azienda, ci trovate un’intera pagina dedicata al programma, con tanto di scatola degustazione talent show, con i prodotti mostrati e usati durante le puntate.

Come funziona(va) il programma

Non sono ancora stati svelati i dettagli della nuova stagione, quindi vi diremo ciò che sappiamo dell’edizione 2021, prima e unica finora. La serie era condotta da Giorgio Locatelli, accompagnato da una giuria binomiale: Nico Tomaselli e Melissa Forti. Maître chocolatier di casa Lindt il primo, pasticcera che aveva fatto capolino come ospite anche su Bake Off Italia – All Stars Battle, la seconda.

Le cinque puntate si dividevano tra creation test ed expertise test. Come potrete immaginare, i primi permettevano ai concorrenti di liberare la propria creatività e l’estro artistico, mentre i secondi erano finalizzati a dimostrare le proprie abilità tecniche ricreando prodotti iconici di Lindt (vedi la pralina Lindor) in chiave autentica o personalizzata. Due concorrenti eliminati per puntata, fino ad arrivare a un’unica vincitrice: Lisa Pericoli, toscana classe ’94 che si era fatta notare per i suoi cioccolatini ai funghi e quelli con ceci e rosmarino. Eventuali novità e ospiti di quest’anno salteranno probabilmente fuori nelle prossime settimane.