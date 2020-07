Giornata mondiale del cioccolato: gli italiani ne mangiano 4 kg a testa all’anno

Sebbene l’estate avanzi con le sue alte temperature tipiche del periodo, gli italiani non rinunciano a un pezzo di cioccolato, tant’è che oggi si celebra la giornata mondiale. Gli italiani ne consumano 4 kg a testa all’anno e il mercato può vantare di conseguenza cifre da 2,5 miliardi di euro.

Negli anni tale comparto dolciario ha attraversato varie fasi di cambiamento passando dal gusto fondente o al latte fino alle varianti all’arancia, al peperoncino, al rhum, alla menta o addirittura al sale dell’Himalaya. Ma gli italiani, anche di fronte a venti tipologie diverse, sceglierebbero sempre il cioccolato fondente seguito da quello al latte.

Durante il lockdown, i consumi di cioccolato sono aumentati, il 22% in più rispetto al periodo precedente. Just Eat ha analizzato gli ordini a domicilio e ha constatato un aumento del +260% con 12mila chili, 120mila tavolette ordinate, di cui solo 2500 nel periodo marzo-aprile nel bel mezzo della quarantena. Sempre secondo l’Osservatorio di Just Eat, Roma è la città più golosa e il gelato ha fatto registrare il + 133% di ordini. Tra le nuove tendenze anche piatti tradizionali come risotto allo zafferano con cacao e filetto con scaglie di cioccolato.

Fonte: [TgCom 24]