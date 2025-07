Gli chef francesi chiedono di diventare “eccezione culturale” per pagare meno tasse

Ancora una volta, la Francia ci insegna come si fa a prendere posizione. Poco meno di settanta chef hanno firmato un appello pubblico rivolto in primis ai piani politici di Parigi per chiedere di riconoscere la cucina dell’Esagono come “eccezione culturale”. Il termine è impiegato in Francia per far riferimento a quei settori di alto valore intangibile, come la musica o il cinema, che necessitano di particolari tutele per non essere assoggettati al gioco del mercato senza alcuna tutela. La gastronomia francese, che le i firmatari dell’istanza considerano come uno dei più grandi soft power del Paese, è in pericolo, e cuoche e cuochi indicano con precisione cosa la politica può fare per aiutarla.

Cosa chiedono gli chef francesi

Più di sessanta nomi della cucina francese (del calibro di Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic e Mauro Colagreco) hanno messo nero su bianco le loro lamentele e, soprattutto, le loro richieste per tutelare le tavole francesi. L’obiettivo è quello molto concreto – ma anche molto complesso – di evitare la chiusura ininterrotta di un ristorante dopo l’altro, schiacciato dal peso delle limitazioni regolamentari, fiscali, sociali, amministrative.

L’istanza passa per una serie di richieste concrete, ma il termine auspicato della corsa è uno: iscrivere la gastronomia francese nell’elenco delle eccezioni culturali, ovvero di quei settori che apportano un alto valore non tangibile e per questo protetti dalla legge.

La cucina dell’esagono, già patrimonio Unesco (traguardo a cui aspira anche la gastronomia italiana), è minacciata da una serie di costrizioni che rendono difficile, quando non impossibile, la vita dei ristoratori e dei loro team. Il collettivo – che si identifica per la maggior parte sotto il nome di Le Passe, “think tank della gastronomia” – avanza richieste precise, tra cui: sostenere l’apprendimento professionale; essere tutelati in quanto artigiani della cucina, rispetto all’industria o alla ristorazione che utilizza prodotti pronti; mantenere, se non rinforzare, il prime Macron, incentivo per la remunerazione equa dei dipendenti.

Yannik Alléno, Omar Dhiab & co. vanno dritti al punto: “La nostra grande cucina è una fondamentale risorsa di soft power per la Francia, un pilastro della nostra cultura e un emblema delle nostre regioni. Ma fino a quando? Se le restrizioni continuano ad accumularsi, la gastronomia francese è in pericolo“.