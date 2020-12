Gloria Estefan contagiata al ristorante: “Ho preso il Covid-19 da un fan”

La cantante Gloria Estefan scuote i suoi follower con una rivelazione alquanto “Wepa”: sul suo profilo Instagram ha dichiarato di come abbia contratto il Covid-19, dando “la colpa” a un suo fan incontrato al ristorante.

«Ho preso il Covid-19 da un fan senza mascherina in un ristorante», la cantante latina non ci gira troppo intorno e racconta della sua esperienza terribile con il virus. Secondo quanto dichiara lei stessa in inglese, a farla ammalare di Covid-19 sarebbe stato un suo fan senza mascherina, incontrato per caso in un ristorante alla fine di Ottobre.

«Nelle ultime settimane sono stata una delle vittime del Covid – dice la Estefan nel filmato, scusandosi coi suoi fan spagnoli per il fatto che non parli nella sua lingua madre – e il motivo per cui ve lo dico è perché voglio che sappiate quanto sia contagioso. Indosso sempre la mascherina, sono andata in un ristorante all’aperto con alcuni familiari – tre o quattro di noi – tutti negativi e abbiamo indossato la mascherina fino al tavolo. L’unica cosa che è successa è stata che qualcuno è venuto da me mentre stavo mangiando e mi ha picchiato sulla spalla. Erano molto vicini, mi stavano dicendo cose bellissime e non avevano la mascherina».

La cantante ha poi spiegato come all’inizio di Novembre si sia accorta di aver perso il senso del gusto e dell’olfatto, anche se in un primo momento aveva dato colpa alla sua cuoca. «Quando mi ha servito il pollo, le ho detto che non sapeva di niente, ma mi sono resa conto di quello che stava succedendo solo il giorno dopo, quando anche la colazione non aveva sapore e non riuscivo a sentire l’odore del mio sapone. A quel punto ho iniziato ad agitarmi un pochino, perché la paura è la parte peggiore di tutta questa faccenda». Il responso di positività al Covid-19 è arrivato l’8 novembre e da quel momento e per le successive due settimane la Estefan si è blindata al secondo piano della sua casa.

«Sono stata molto fortunata perché gli unici sintomi che ho avuto sono stati la perdita dell’olfatto e del gusto e un po’ di tosse – ha concluso la Estefan – Non posso dire di essere stata male, il mio sistema immunitario sta funzionando sempre bene e ogni giorno prendo vitamine D3, C e B12, zinco e melatonina per rinforzarlo. Ma indossate sempre la mascherina, rimanete a due metri di distanza, proteggetevi e mantenete sano il sistema immunitario».