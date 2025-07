Glovo premia i rider che pedalano al caldo con qualche spicciolo in più

Sotto l’alluvione o con 30 gradi all’ombra, i rider sono ormai una presenza fissa nei panorami cittadini. Le proposte di tutela per questa categoria di lavoratrici e lavoratori a rischio nel tempo si sono fatte sempre più pressanti, ma la recente iniziativa di Glovo ha tanto l’aria di un contentino dallo scarso valore concreto. Parliamo di un bonus che va dal 2% all’8% (leggasi: pochi centesimi) per chi a bordo del proprio mezzo a due ruote effettua consegna con temperature estreme. E i sindacati, infatti, non ci stanno.

Questione di punti di vista

Non c’è vento o afa che li fermi; li abbiamo visti pedalare sotto le piogge torrenziali dell’Emilia-Romagna, e ora continuano a sfrecciarci sotto il naso anche sotto il sole cocente. Negli ultimi anni, più di un’iniziativa (spesso privata) è nata in favore dei ciclisti e motociclisti del food, come la Sosta rider che a Torino offre porti sicuri a chi consegna cibo a domicilio.

Ma anche le grandi multinazionali del delivery hanno dovuto fare i conti con richieste di tutele sempre più pressanti, e ora Glovo ha diffuso una nota a tutti i suoi collaboratori proponendo loro dei minimi bonus per lavorare nei giorni di caldo più intenso: ricompensa del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell’8% sopra i 40 gradi.

Se Glovo interpreta l’iniziativa come una “misura compensativa” per i rider che hanno “la massima libertà di scelta su quando e come lavorare, anche in presenza di condizioni climatiche difficili”, i sindacati non la pensano proprio allo stesso modo.

NIdiL-Cgil teme che la proposta possa rischiare di “trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico” (che, ricordiamo, equivarrebbe tra l’altro a pochi spiccioli). Il tavolo sindacale resta aperto, ma pare evidente che le prese di posizione siano ben diverse dall’una e dall’altra parte.