Gordon Ramsay aprirà un nuovo format di ristorazione nella torre più alta di Londra

Gordon Ramsay piglia tutto. E si piglia pure (ancora) il 22 Bishopgate, il secondo grattacielo più alto di Londra e del Regno Unito in generale. Ai già presenti Ramsay’s Lucky Cat e Restaurant Gordon Ramsay High – oltre che a una scuola di cucina a firma dello stesso cuoco – si andrà ad aggiungere nella prima metà del 2026 una nuova sede di Bread Street Kitchen & Bar, la catena che conta già parecchie sedi sul suolo britannico. La crescita del business gastronomico di Gordon Ramsay procede dunque spedita: fra settembre 2023 e la fine del 2024 sono stati inaugurati venti nuovi ristoranti, più della metà dei quali in Nord America.

Il nuovo Bread Street Kitchen & Bar di Londra

Bread Street Kitchen & Bar continua ad ampliarsi. Sono una decina i locali sotto questo marchio in UK, molti dei quali a Londra, ma presenti anche a Liverpool ed Edimburgo. La catena offre una cucina “sofisticata ma alla mano”, al passo con “le stagioni britanniche e le influenze internazionali”, come leggiamo sul sito.

Ora, entro la prima metà del prossimo anno, è prevista l’apertura di un’ulteriore sede nella capitale, e non in una location qualsiasi. Il nuovo ristorante verrà infatti inaugurato presso il 22 Bishopgate, il secondo edificio più alto di Londra – il primo, secondo alcune fonti, se si considera la sua natura commerciale.

Si prevede che l’ulteriore espansione della catena ristorativa a firma Ramsay creerà circa 150 posti di lavoro all’interno del grattacielo. Andy Wenlock, amministratore delegato di Gordon Ramsay Restaurants, sottolinea come l’investimento presso il 22 Bishopgate (e in generale nella città di Londra) porti con sé crescita e opportunità lavorative, nonostante “la continua pressione in termini di costi e personale”.