That Vegan Teacher provoca persino lo chef Gordon Ramsay: “diventa vegano, mangiare gli animali è sbagliato”. E lui risponde alla provocazione… mangiando un hamburger. Di carne.

Andare a scomodare lo chef di Hell’s Kitchen, è troppo, anche per l’insegnante nota come That Vegan Teacher. Si tratta di Miss Kadie Karen Diekmeyernon, diventata di recente famosa su TikTok come accanita sostenitrice vegana. Nella vita di tutti i giorni è un’insegnante canadese di scuola elementare, diventata attivista per i diritti degli animali. Nel mondo virtuale, è una TikToker che conta ben 1,6 milioni di follower sulla piattaforma. Tuttavia, è diventata famosa anche per alcuni suoi pessimi comportamenti: su Change.org c’è addirittura una petizione per rimuoverla dal social network, in quanto, proprio a causa della sua fervente devozione allo stile di vita vegano, avrebbe insultato persino dei disabili.

Stavolta l’insegnante ha cercato di “insegnare” al noto chef le virtù della dieta vegana: in un video in cui imbraccia un ukulele e si circonda di gif animate di animali colorati, canta una canzone in cui chiede allo chef “Smetti di mangiare gli animali, è sbagliato, Gordon Ramsay. Ferire gli animali è sbagliato, Gordon Ramsay . Condividi questa canzone. E se mi chiami ciambella (lo chef è solito chiamare così alcune persone che insulta sui social, NdR), va bene. A patto che tu sia vegano da oggi in poi“.

Gordon Ramsay ha risposto con un video doppio, in cui si vede che cerca di “avvicinarsi” alla dieta vegana. Peccato che poi sputi il pezzo di lattuga che aveva provato a mangiare e risponda “ciambella vegana“, prima di addentare un ricco hamburger di carne. “Un hamburger di carne è stato consumato nel fare questo TikTok”, scrive Ramsay sul post, per rimarcare il suo concetto a proposito della dieta vegana.

