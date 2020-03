Gordon Ramsay e Joe Bastianich incoraggiano gli italiani da Masterchef Usa

Gordon Ramsay, Joe Bastianich e Aaron Sanchez inviano agli italiani un video messaggio da Masterchef Usa per incoraggiarli a tenere duro in questo periodo dominato dal Coronavirus. In pochissimo tempo il filmato ha ottenuto più di 700mila visualizzazioni su Facebook.

I tre superchef sono i giudici dell’edizione 2020 di MastercherChef oltreoceano. Nel filmato ha esordito Joe Bastianich: “Ciao ragazzi, a casa in Italia, siamo qui a Los Angeles, sentiamo molto quello che state vivendo e mandiamo i nostri carissimi sentimenti a voi”.

Ha proseguito Gordon Ramsey con un godereccio “penso a tutti voi e che Dio vi benedica. State a casa, mangiate tanta pasta, godetevi un po’ di buon vino, il nostro pensiero è rivolto a voi”.

Alla fine Aaron Sanchez: “Penso a tutti voi, il mio cuore è per tutti gli italiani. Coraggio, Italia!”. Il video ha raccolto al momento anche 49.000 like, 1.600 commenti e 4.900 condivisioni su Facebook.

In queste ore, molti eventi di rilevanza internazionale sono stati annullati per il Coronavirus. Hanno annunciato il rinvio, per esempio, l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello e il Coachella Valley Music, un festival musicale che si svolge annualmente nell’arco di 2 o 3 giorni intorno alla fine di aprile negli Stati Uniti d’America.

Fonte: Sky Tg 24