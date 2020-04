Gorizia: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Il Comune di Gorizia ha stilato la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Un gesto tanto semplice, quanto utile, per consentire alle famiglie di stare il più possibile a casa. Dal 4 maggio in poi inizierà la fase 2 che consentirà, ad esempio, ai ristoranti di continuare con il servizio a domicilio oltre alla novità dell’asporto.

L’elenco è in costante aggiornamento e la disponibilità di altre attività commerciali, artigianali e di ristorazione potrà essere comunicata tramite e-mail all’indirizzo ufficio.comunicazione@comune.gorizia.it

SUPERMERCATI

GODINA – Via Cappuccini, 1

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, drogheria, pane, carne, pesce, latticini, salumi, formaggi, scatolame, acqua, bibite, prodotti per l’igiene personale (chiusa gastronomia)

Modalità di ordinazione: Via telefono 0481 533136, via email info@spesagodina.it, sul sito web www.spesagodina.it, con pagamento alla consegna con contanti, bancomat o carta di credito. Per persone in quarantena preventiva, bonifico anticipato senza contatti con il personale in consegna

Costi di consegna: 3€ per gli ordini effettuati via telefono o email, gratuita per gli ordini effettuati da sito internet, gratuita per le persone over 65

CRAI – Piazza De Amicis, 9

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, drogheria, pane, carne in atm, ortofrutta, surgelati, formaggi e affettati

Modalità di ordinazione: Sito web https://www.craispesaonline.it/ con possibilità di pagamento online, oppure via telefono 0481 533194

Costi di consegna: gratuito

SUPERMERCATO SEMOLIC – Via Kugy, 28

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, drogheria, pane, ortofrutta, surgelati, formaggi e affettati

Modalità di ordinazione: Via telefono 0481 550589

Costi di consegna: gratuito

GLORIA SAS (Despar) – Via Brigata Campobasso, 4/A

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, pane, ortofrutta, surgelati, formaggi e affettati

Modalità di ordinazione: WhatsApp 338 2917006 (indicare nominativo e indirizzo di consegna) con pagamento in contanti alla consegna

Costi di consegna: spesa minima 20€, consegna gratuita

KOMAULI – Via Don Bosco, 169

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, drogheria, pane, carne, ortofrutta, surgelati, formaggi e salumi

Modalità di ordinazione: Via telefono 0481 533093, via email info@spesakomauli.it

Costi di consegna: gratuito

Consegna solo con mezzi Protezione civile

DPIÙ – Via Montesanto, 96

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, drogheria, pane, carne, ortofrutta, surgelati, formaggi confezionati e salumi confezionati

Modalità di ordinazione: ordinazione tramite Protezione civile 0481 383480

Costi di consegna: gratuito

Consegna solo con mezzi Protezione civile

NATURASÌ – Via Ariosto, 15

Modalità di ordinazione: sito web https://www.naturasi.it/prodotti

Costi di consegna: 5,90€ (gratuita per spese superiori a 79€)

DESPAR – Corso Giuseppe Verdi, 127

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, drogheria, pane, carne, pesce, ortofrutta, surgelati, formaggi e affettati

Modalità di ordinazione: via telefono 3519676837 (dalle ore 8 alle ore 12.30)

BIO BenESSERE – Via Terza Armata 117

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari, ortofrutta, pane, formaggi-salumi-carne-pesce confezionati, surgelati, drogheria, prodotti per l’igiene personale Modalità di ordinazione: via telefono 0481 22059, via email biosiri1973@gmail.com, con pagamento alla consegna con contanti Costi di consegna: gratuita

ALIMENTARI POVSIC PETER

Tipologia di beni in vendita: generi alimentari

Modalità di ordinazione: via telefono 048121193, mail maxigorizia@gmail.com

Costo della Consegna: 3€ (ordine entro le 12 con consegne dalle 14 alle 16)

GRION S.AGR.S. – Via Sartorio, 75

Tipologia di beni in vendita: verdura di stagione, frutta, carne di maiale, insaccati, orzo perlato, formaggio, uova, miele, vino, birra, succo di mela, farina per polenta (certificata gluten free), gallette di mais (certificate gluten free).

Modalità di ordinazione: via telefono 0481-390355 dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 oppure tramite e-mail aziendagrion@gmail.com

Le consegne si svolgono da martedì a sabato dalle 14 in poi.

ALTRE ATTIVITÀ

PASTICCERIA L’OCA GOLOSA – Corso Italia, 201

Tipologia di beni in vendita: prodotti di pasticceria

Modalità di ordinazione: Oca Golosa App https://qrco.de/bbOqJa e pagamento online

Costi di consegna: ordine minimo 5€, consegna gratuita

PIZZA CONNCECTION – Viale XXIV Maggio, 14

Tipologia di beni in vendita: ristorante, pizzeria

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 536720

Costi di consegna: 2€

DOLCE IDEA – Viale XXIV Maggio, 2/A

Tipologia di beni in vendita: prodotti alimentari/dolciari ed in questo periodo specifici per le prossime festività di Pasqua (colombe, uova di cioccolato e ovetti in cioccolato)

Modalità di ordinazione: via telefono 320 0191228

Costi di consegna: gratuito a Gorizia (per le consegne si procederà previo accordi per ogni singolo caso)

Pizza Carmen’s Via Cascino 2

Tipologia di beni in vendita: Pizza e focaccia

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 531340

Costi di consegna: gratuita

Birrificio Antica Contea – Via IV novembre, 5/C

Tipologia di beni in vendita: birra artigianale in bottiglia

Modalità di ordinazione:

https://m.facebook.com/profile.php?id=322094821226933&ref=content_filter per disponibilità, telefono e WhatsApp 347 588 8720 – 335 679 1117 (indicare nominativo e indirizzo di consegna) pagamento in contanti e con carte alla consegna

Costi di consegna: gratuita

RebeKin acquolina e vin… – Via Carlo de Morelli, 13a

Tipologia di beni in vendita: trattoria cucina tipica

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 090 000, consegna solo comune di Gorizia

Costi di consegna: ordine minimo 15€ + 1€ costo consegna, per ordini superiori a 30€ consegna gratuita; pagamento contanti alla consegna

Pizzeria Trattoria Al Lampione – Via Silvio Pellico, 7

Modalità di ordinazione: via telefono 048132780, sito web www.pizzerialampione.it

Costi di consegna: gratuita

Il Vostro Eden – Viale xx Settembre, 71

Tipologia di beni in vendita: sushi gourmet

Modalità di ordinazione: http://www.eden-go.it/asporto/-, via telefono 3473100825, via Facebook “Il Vostro Eden”. È possibile ordinare dal martedì alla domenica dalle 8 alle 18.30. Le consegne vengono effettuate nelle medesime giornate dalle 18.30 alle 21.

Costi di consegna: –

GORIZIA TAL SCARTOZO, LABORATORIO GASTRONOMICO DI FRANCESCA PIVA – Via Morelli 18/A

Tipologia di beni in vendita: gastronomia

Modalità di ordinazione: via telefono o WhatsApp 3770234454, via Facebook Messenger (https://www.facebook.com/Gorizia-tal-Scartozo-106036297472623/)

Costi di consegna: Le consegne inferiori a 10 euro avranno un costo addizionale di 1 euro. I menù vengono aggiornati quotidianamente e sono disponibili sulla pagina Facebook dell’attività o eventualmente inviati via WhatsApp su espressa richiesta dei clienti. Possibilità di menù e/o pietanze personalizzati con margine di anticipo di ordini per organizzarli.

BAR VENEZIA GIULIA – Via Capodistria, 1

Tipologia di beni in vendita: bevande, birre, stuzzichini, primi piatti, secondi piatti, contorni

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 787516, WhatsApp 3887998349, Facebook Messenger m.me/bvg2015, sito web http://iorestoacasa.fun/negozio.html, email barveneziagiulia@gmail.com, Foodracers (https://www.foodracers.com/it/cities/gorizia/restaurants/bar-venezia-giulia), da lunedì a sabato (11.30-14 e 17.30-20)

Costi di consegna: 1€ (gratuita per ordini superiori a 24€), ordine minimo 12€

RISTORANTE PIZZERIA MEDITERRANEO – Via Brigata Campobasso, 2

Tipologia di beni in vendita: pizze e antipasti, primi e secondi di pesce e bibite

Modalità di ordinazione: via telefono 0481653578

Costi di consegna: gratuita per ordini superiori a 15€ (per importi inferiori il costo di consegna è 1,50€). Consegne a pranzo dalle 12 alle 14.30, consegne a cena dalle 18 alle 22.30

PIZZA MANIA – Piazza della Vittoria, 47

Tipologia di beni in vendita: pizze e bibite

Modalità di ordinazione: via telefono 048130499

Costi di consegna: gratuita per ordini superiori a 15€ (per importi inferiori il costo di consegna è 1,50€). Consegne a pranzo dalle 12 alle 14.30, consegne a cena dalle 18 alle 22.30

DISTRIBUZIONE BEVANDE NARDIN – Via del San Michele, 324

Tipologia di beni in vendita: bevande

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 21065

Costi di consegna:

LA CHEF MOBILE NATASCHA NOIA – Via Formica, 29

Tipologia di beni in vendita: piatti caldi

Modalità di ordinazione: via telefono o WhatsApp 3470499421

TUNNEL FOOD AND DRINK

Tipologia di beni in vendita: Panini e piatti con la carne cotta alla griglia a carbone

Modalità di ordinazione: via telefono 3926251777

LA KANTINETTA HOSTERIA CON CUCINA – Via Giustiniani, 66

Tipologia di beni in vendita: piatti tipici, di stagione

Modalità di ordinazione: via telefono 3333110950 oppure 3460870979

Costi di consegna: gratuita

TOBACCO INN – Via del Carso, 26

Tipologia di beni in vendita: pizze, panini e bibite

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 520132 oppure 334 3333404

Costi di consegna: 1€

WIENER HAUS GORIZIA

Tipologia di beni in vendita: ristorazione

Modalità di ordinazione: via telefono 0481.538675 (tutti i giorni dalle 19 alle 22)

Eventuali costi di consegna: 2€ per ordini inferiori a 25€

GRISÙ LINEA PET

Tipologia di beni in vendita: Alimenti per cani e gatti

Modalità di ordinazione: via telefono 3349244232 o email coceani.alessandra@gmail.com

Eventuali costi di consegna: gratuita, pagamento in contanti (orari 9.30-12.30 e 14.30-19, chiuso sabato pomeriggio e lunedì mattina)

ANTICA OSTERIA AL SABOTINO – Via Santa Chiara, 4

Tipologia di beni in vendita: piatti caldi

Modalità di ordinazione: via telefono 0482588111

LABORATORIOPIZZA – Corso Italia 194

Tipologia di beni in vendita: pizza tonda

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 754086 (menù sul sito web laboratoriopizza.it e Facebook)

Costi di consegna: gratuita (servizio a domicilio dalle 18 alle 21, possibilità di pagare da casa con servizio paspay)

IL GELATIERE (da martedì 7 aprile)

Tipologia di beni in vendita: gelati

Modalità di ordinazione: via telefono 0481 34054 o pagina Facebook (dalle 10 alle 13, indicando nome, cognome, numero di telefono, indirizzo civico e località), oppure tramite FoodRacers

Costi di consegna: gratuita (dalle 14 alle 16, a seguire sarà attivo il servizio di consegna FoodRacers fino alle 21)

BOTTEGA VERDE GORIZIA – Corso Italia 28

Tipologia di beni in vendita: prodotti di profumeria per la cura e igiene della persona

Modalità di ordinazione: WhatsApp 0481 537828

Costi di consegna: gratuita solo Gorizia città

PANINOMANIA STREET FOOD

Tipologia di beni in vendita: panini caldi espressi-patatine fritte-bibite-birra

Modalità di ordinazione: via telefono 3662050833 entro le ore 17

Costi di consegna: gratuita da 15 euro in su altrimenti 1 euro il costo consegna (da mercoledì a domenica, dalle 18 alle 21)

ROSENBAR – Via Duca d’Aosta 96

Tipologia di beni in vendita: piatti caldi

Modalità di ordinazione: via telefono 3334414920, o via email info@rosenbar.it. Le ordinazioni vanno trasmesse entro le ore 18 del giorno prima della consegna. Il ristorante recapita a casa vostra il venerdì e sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12. Menù sulla pagina Facebook del ristorante. Piatti disponibili fino a esaurimento.

Costi di consegna: i prezzi sono compresi di trasporto a domicilio per il comune di Gorizia, per zone diverse euro 3 alla consegna. Ordine minimo euro 25.