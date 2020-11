Grecia: lockdown parziale, da martedì chiudono bar e ristoranti

La Grecia si prepara al lockdown, ma come ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis, sarà un lockdown parziale: da martedì chiudono bar e ristoranti.

«Non è un blocco totale come la primavera scorsa – ha chiarito il premier Kyriakos Mitsotakis – ma dobbiamo agire adesso, prima che le unità di terapia intensiva vengano sopraffatte». In Grecia dall’inizio della pandemia sono stati registrati 37.196 contagi, 1.686 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono stati 620, 5 ieri.

Così la Grecia si prepara per combattere la seconda ondata causata dal Covid-19 ed è già pronta a chiudere tutte le attività di ristorazione di Atene e delle grandi città, per cercare di contenere il contagio. Si tratta però di un lockdown parziale e sarà attivo da martedì, insieme al coprifuoco notturno dalla mezzanotte alle 5 del mattino.

Il premier ha pubblicato il video sul suo profilo Facebook in cui annuncia le nuove misure che si attueranno sull’intero territorio greco: «Il messaggio di oggi è quello che speravo di non dover fare», ha detto il premier. «Ma non mi è permesso chiudere gli occhi alla dura realtà. È necessario rimettere al di sopra di ogni altra opzione la salute e la sicurezza dei greci. Non mi è permesso chiudere gli occhi di fronte a questa dura realtà», ha dichiarato.

[ Fonte: Il Messaggero ]