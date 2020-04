Grosseto: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Grosseto la Concommercio dirama la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi alimentari.

Tre Lampioni – Rosticceria, pizzeria e ristorante

via Adamello n. 87 – Grosseto

Tel. 0564 455586

Servizio dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 21,30

Il Carrettino

Via Bengasi n. 7 – Grosseto

Ore 19/22 – Servizio a domicilio attraverso app “Rapideat”

Pasticceria siciliana il Carrettino

Via Monterosa n. 6 – Grosseto

Ore 12/14 7giorni su 7

Servizio a domicilio attraverso app “Rapideat”

Tel. 0564 496606

Consegne a domicilio in fasce orarie prestabilite, prima o dopo l’orario di apertura

—– IN PROVINCIA

Alimentari Maremma di Sabrina Bellagamba

Mercato Comunale Coperto, via Palanca 8 – Orbetello

cell 347 8433772

Possibilità di fare ordini via whatapp o telefonicamente

Consegne in Orbetello e Monte Argentario

Alimentari Da Ciccio

via Matteotti 69 – Orbetello

tel 0564 863626 – cell. 349 7384118

Orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 6:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 / domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:30.

Consegne a domicilio effettuate negli orari di chiusura in accordo con il cliente

Il Ristorantino Snc di Sclano e Mabrouk

Via San Paolo della Croce 6 – Porto Ercole

Consegna a domicilio dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:30 solo su ordinazione al numero di telefono 0564 835352

Supermercato “D Più”

Strada provinciale del Padule – Castiglione della Pescaia

Consegna a domicilio della spesa e ritiro veloce della spesa già pronta all’ingresso dell’esercizio

Per la consegna domicilio: solo la mattina dalle 8 alle 13

Tel. 331 4359095 – 340 5918264

Antica Salumeria in San Michele

Piazza Cavour n.13 – Massa Marittima

Ordini mattina (preferibilmente) e pomeriggio al n. 0566 902103

in orario apertura negozio h 7.30 /13.00 e 16 /18.30

Chiuso martedì e domenica pomeriggio

Macelleria Brizzi Federico

Via Garibaldi – Scansano

Tel. 0564 507158