Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia: debutta Camaleonte con la prima edizione

La Guida dei caffè e delle torrefazioni d'Italia di Camaleonte: una mappatura completa delle realtà italiane su app e (da novembre) in formato cartaceo.

di Rossana Santolin 18 Giugno 2022

Nasce da un’iniziativa del progetto imprenditoriale Camaleonte la prima edizione della “Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia”. Gli autori sono i due esperti Andrej Godina e Mauro Illiano che si sono cimentati in una mappatura completa di tutte le realtà nazionali.

Il volume – presentato nei giorni scorsi a Milano – è disponibile su app e sarà acquistabile da novembre anche in edizione cartacea edita da Mondadori.

La Guida si apre con un racconto dell’intera filiera, dalle piantagioni alla tostatura, fino ai diversi metodi di preparazione del caffè, per poi passare ad una lunga carrellata di realtà italiane suddivise per regione. Ciascuna torrefazione è corredata da un breve racconto della storia aziendale e da una descrizione dettagliata del prodotto. Spazio anche ad un’analisi organolettica dei caffè che in base alla qualità totalizzano da 1 a 5 Camaleonti.

«Il caffè è uno dei prodotti più consumati al mondo, tuttavia resta una bevanda poco conosciuta» commenta l’autore Andrej Godina (PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè). «Con Mauro Illiano abbiamo voluto seguire la strada già percorsa dal vino, dalla birra e dall’olio d’oliva. Il fine della guida è valorizzare e diffondere la grande ricchezza di proposte e di stili in Italia».

La Guida del Camaleonte prevede anche una mappatura delle cosiddette “Coffee Academy”, ovvero delle realtà indipendenti, o presenti nelle torrefazioni o presso i costruttori di macchine espresso, che offrono programmi di formazione. Infine un glossario spiega in termini semplici il gergo tecnico del mondo del caffè.

La presentazione della Guida presso la MUMAC Academy (Museo della macchina per caffè di Gruppo Cimbali) è stata l’occasione anche per premiare alcune realtà di spicco. Fra i vincitori dell’Award Torrefazioni 22, ad esempio, la Torrefazione e Bed & Breakfast Lady Cafè di San Secondo Parmense per “l’originalità del format”. Fra i vincitori dell’Award Prodotti 22, il Premio Espresso tostato a legna assegnato a “Nessun Dorma” di Antica Tostatura Triestina.