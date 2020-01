Harry Styles tra i dipendenti di Starbucks? Il web è impazzito per il sosia

“Sogno o son desto” si sarà chiesto il gruppo di ragazzi in macchina, al momento dell’ordinazione da Starbucks, quando si è reso conto che uno dei baristi era il sosia di Harry Styles. A quel punto, hanno girato un video e lo hanno pubblicato su Tik Tok.

Il video è diventato virale e ora i fan in visibilio stanno cercando l’indirizzo del locale dove lavora Sean: questo è il nome del ragazzo. Molti hanno pensato di rintracciare il dipendente sui social, ma nessuno sembra aver raggiunto l’obiettivo al momento. Una ragazza ha detto di essere riuscita a individuare il locale, ma non ha voluto condividere l’indirizzo con nessun’altro. Insomma, non avendo la possibilità di conoscere il cantante, tanti sembrerebbero accontentarsi della sua “copia”.

Nelle immagini i ragazzi chiedono: “Sei Harry Styles?” e lui, diventato famoso per caso, ringrazia prima di rientrare nel locale visibilmente impreparato di fronte all’osservazione. La clip ha raccolto più di 270mila like e quasi 2 mila commenti. Ma non è la prima volta che gli utenti dei social media si lasciano incantare e confondere dalla gente comune. A Londra, una mamma di 2 bambini è spesso fermata dai fotografi a causa della sua somiglianza con Kate Moss.

Fonte: New York Post