Heineken BOT, il robot su sei ruote che porta la birra fresca

Il bello della tecnologia è che ci facilita la vita. Come servirci la birra fresca quando e dove vogliamo: la multinazionale olandese propone Heineken BOT, il suo robot su sei ruote che ci segue ovunque col nostro tesoro al malto.

Dopo Alexa e i robot aspirapolvere, ecco il nostro nuovo miglior amico tecnologico: un robot capace di seguirti, pronto per servire una birra fresca al momento giusto. Si chiama Heineken B.O.T. (che sta per Beer Outdoor Transporter), è verde, bianco e con la stella rossa come il suo iconico marchio, è dotato di sei ruote, uno scomparto frigo in grado di portate fino a 12 lattine e un’intelligenza artificiale che riconosce i comandi vocali, i volti e la strada che percorre. Così evita di finire in qualche buca, in piscina o, peggio, a dare la birra a qualche passante.

È la proposta di Heineken per pochi, fortunati americani: infatti il robottino non è acquistabile e sarà lanciato in edizione limitata solamente negli Stati Uniti. Da ieri è partito il concorso che offre la possibilità di accaparrarsi i 20 i modelli messi in palio. Non si sa ancora se anche in Italia potremo un giorno tentare anche noi la sorte di vincere un piccolo robot porta birra.

[ Fonte: SkyTg24]