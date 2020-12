Heineken colora le saracinesche dei bar di Milano per promuovere il distanziamento

Colorare per far passare un messaggio importante: il rispetto delle regole anti- Covid. Così Heineken ha scelto Milano per promuovere il distanziamento, colorando le saracinesche dei bar.

“Aiuta il tuo bar preferito a riaprire domani, rispettando le distanze oggi“: il messaggio apparso sulle saracinesche di alcuni bar di Milano rientra in un’iniziativa promossa da Heineken Italia che ha l’obiettivo di sensibilizzare il rispetto delle regole, così da poter tornare presto a brindare insieme. Per farlo, Heinekin ha così pensato di colorare le saracinesche di alcuni bar del capoluogo lombardo, scrivendo il messaggio che ricorda a tutti i passanti i comportamenti corretti da adottare, quali appunto il distanziamento sociale.

Questa idea rientra nel progetto “Back the Bars”, già avviato in Argentina, sviluppato da Heineken a livello internazionale per supportare il canale Ho.Re.Ca e l’intera filiera della birra. La pandemia da Covid 19, infatti, sta avendo un impatto drammatico anche sul settore della birra, come confermano i dati emersi dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Birra sul “Valore Condiviso”. La ricerca mostra infatti che la filiera italiana della birra produce il 62% del valore condiviso totale del settore dell’Ho.Re.Ca e nel 2019 generava quasi 10 miliardi di euro di valore condiviso, dando lavoro a 108 mila famiglie e versando contributi allo stato per 4,5 miliardi di euro (+8% in 3 anni).

A partire da marzo 2020 il valore condiviso del settore birra ha registrato una decrescita di quasi 1,6 miliardi, con una perdita di circa 21.000 posti di lavoro lungo l’intera filiera in appena 6 mesi. Pertanto promuovere comportamenti responsabili, come anche l’hashtag lanciato sempre da Heinekin “#SocialiseResponsibly”, può tradursi sotto molti aspetti in una socialità responsabile.

[ Fonte: ANSA ]