Henri Chenot: morto il mago delle diete detox dei vip

Era considerato il mago, il re delle diete detox: è morto all’età di 77 anni Henri Chenot, l’inventore della dieta che poteva vantare tra i suoi clienti vip come Naomi Campbell, Cristiano Ronaldo, Monica Bellucci e Diego Armando Maradona.

Henri Chenot è morto a Lugano, all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia. A dare la notizia sul sito ufficiale è stata la moglie Dominique e i figli, Caroline e Nicolas: «Henri era un leader creativo e un marito e padre amorevole devoto. Nella sua vita pubblica, Henri era conosciuto come un visionario; nella sua vita privata, ha amato la sua famiglia. Henri era eccezionale, e la sua straordinaria passione e talento ebbero un enorme impatto sia sulle cure preventive che su quelle di ringiovanimento; la sua intuizione sarebbe diventata l’origine di un movimento per il benessere di fama mondiale. Siamo grati per il sostegno e la gentilezza di coloro che condividono i nostri sentimenti per Henri. Sappiamo che molti di voi piangeranno con noi e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy durante il nostro periodo di dolore», si legge nel post.

Vogliamo ricordare e salutare con affetto Henri Chenot.Un uomo di grande valore, legato in modo particolare al Palace… Posted by Palace Merano on Wednesday, December 2, 2020

Lo hanno ricordato anche lo staff dell’Hotel Palace a Merano, luogo dove per anni il francese di origine catalana aveva ricevuto e ospitato molti vip del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica, come Giulio Andreotti, Luciano Pavarotti, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Silvio Berlusconi, Renzo Rosso, Monica Bellucci, Irina Shayk, Francesco Totti con Ilary. Anche Lucio Dalla si affidava alle cure di Chenot, come Diego Armando Maradona, che nel 2009 proprio durante un soggiorno di cure a Merano dovette consegnare alla Guardia di finanza i suoi orecchini per cercare di arginare i suoi guai con il fisco italiano.

A ricorrere al “metodo Chenot” c’erano tanti nuovi ricchi, che arrivavano a Merano per Henri, nonostante di Spa ormai fosse pieno il mondo. Recentemente «le nutritionniste des Vip», come lo definiscono i francesi, si era trasferito in Svizzera allo Chenot Palace Weggis, per importare anche sulle rive del Lago di Lucerna la sua dieta.

