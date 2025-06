I big del delivery si sono messi d’accordo: l’antitrust li multa per 329 milioni di euro

Delivery Hero e il brand Glovo si sono suddivise il mercato UE in modo coordinato, in tre mosse.

È giunta al termine l’indagine europea nei confronti di Glovo e Delivery Hero, un processo avviato nel 2022 dalla Commissione stessa. I due colossi delle consegne a domicilio – il secondo con controllo esclusivo del primo – sono stati multati per aver fatto cartello sul mercato scambiandosi informazioni sensibili e spartendosi aree geografiche in maniera non conflittuale. L’antitrust serve a domicilio alle due società una multa da 329 milioni di euro.

La strategia condivisa

Fetta dopo fetta, la tedesca Delivery Hero (che opera attraverso vari nomi, come e-food e Foodpanda) è arrivata ad acquisire l’intero brand Glovo. Nulla di illegale fin qui, se non fosse che le due realtà non si sono limitate a un controllo finanziario l’una dell’altra, ma hanno orchestrato un vero e proprio lavoro di squadra per spartirsi il mercato facendo i loro migliori interessi – alla faccia della concorrenza leale.

Sono tre i punti principali della sentenza europea. Il primo riguarda riguarda la gestione dei dipendenti, che i due nomi del food delivery hanno concordato di non sottrarsi a vicenda.

Il secondo ha a che fare con lo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale; parliamo di prezzi, strategie, tipologie di prodotti – tutti elementi che hanno permesso ai due giganti di allinearsi e influenzarsi l’un l’altro.

Il terzo e ultimo aspetto è collegato alla distribuzione geografica: Glovo e Delivery Hero si sono accordate per non invadere i mercati nazionali in cui l’altra era già presente e per stabilire in modo coordinato chi delle due avrebbe dovuto accedere alle piazze nuove.

Il risultato di questo risiko è una sanzione complessiva di 329 milioni di euro, la cui quota maggiore (pari a 223.285.000 euro) spetta al pesce più grosso, Delivery Hero. Il costoso gioco strategico era stato messo in piedi fin dal 2018, anno in cui l’azienda tedesca ha acquisito una partecipazione di minoranza del gruppo Glovo.