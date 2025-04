I cambiamenti climatici rendono il riso un alimento nocivo

La combo "aumento delle temperature + incremento dei livelli di CO2" non fa affatto bene al cereale, specie in Asia.

Da qui al 2050, uno degli alimenti più consumati dalle popolazioni asiatiche potrebbe diventare (ancora) più pericoloso da consumare. Parliamo del riso, beninteso. Per la verità, il cereale rappresenta già in molti casi un’importante fonte di arsenico inorganico, la forma generalmente più tossica di questo elemento chimico. A confermare la tesi, aggiungendo nuovi elementi di preoccupazione, arriva uno studio targato Cina che prende in esame 13 cultivar diversi di riso coltivato. Aggravano la situazione i cambiamenti climatici; vediamo come di preciso.

Cambiamenti climatici letali per il riso

L’arsenico, lo saprete, non è esattamente un toccasana per il nostro corpo; la sua tossicità e cancerogenicità sono già state ampliamente provate negli anni passati anche dall’EFSA (l’autorità europea per la sicurezza alimentare), che individua soprattutto nell’acqua, nel riso e in altri cereali le fonti principali di assunzione del semimetallo.

I principali effetti tossici dell’arsenico, specie nelle forme inorganiche, sono legati al cancro, in particolare della pelle, dei polmoni e della vescica. Un recentissimo studio cinese pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Planetary Health ha esaminato il modo in cui i cambiamenti climatici influiscono sulla tossicità del riso coltivato, aggravandola.

Sono state prese in esame 13 cultivar di riso diverse, concentrandosi sulle aree dell’Est e del Sudest asiatico. Con cambiamenti climatici, per l’esattezza, ci riferiamo all’incremento delle temperature e dei livelli di anidride carbonica. Risulta che la combinazione di questi due fattori incide sulla composizione biogeochimica del terreno, aumentando i rischi di esposizione all’arsenico organico attraverso il riso in diversi Paesi asiatici.

Elevate quantità del semimetallo nel cereale in questione – considerato come la principale fonte di assunzione di arsenico – aumentano, come detto poc’anzi, il rischio di cancro, ma anche di sviluppare diabete e disturbi neurocomportamentali, nonché di andare incontro a complicazioni durante la gravidanza e altre malattie.