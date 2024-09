I ladri ci fanno scoprire che Blanco ha trasformato una sua canzone in una pasticceria

Voi lo sapevate che Blanco ha una pasticceria? Noi no, e l’abbiamo scoperto stamattina non nel migliore dei modi. L’Isola delle Rose, locale inaugurato a Brescia a maggio dell’anno scorso, è stato visitato dai ladri nella notte tra lunedì e martedì. I delinquenti hanno spaccato la vetrina per farsi strada all’interno e svuotare la cassa. Ma Blanchito Bebe ci ride su.

La pasticceria e il furto

Noi non lo sapevamo che il cantante Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, facesse parte della sempre più lunga lista di personalità dello spettacolo che investono in enogastronomia; peccato per il modo in cui la notizia è giunta fino a noi. Un paio di notti fa i ladri hanno fatto irruzione nella sua pasticceria, aperta lo scorso anno, svuotando la cassa e fuggendo poi probabilmente a piedi. Peccato anche per la vetrina distrutta, che era stata decorata con i graffiti dell’artista Gioele Corradengo, in arte sexdreams.

L’annuncio di Blanco sui social

È stato il (t)rapper stesso ad annunciare sui social quanto accaduto, con delicata ironia: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”, ha scritto nelle sue stories su Instagram. La pasticceria, che ha aperto nella primavera del 2023 con un’inaugurazione in stile firmacopie, si specializza nella produzione di dolci senza glutine e lattosio, tant’è che un’altra storia di Blanco canzona così i delinquenti: “Se siete ladri intolleranti/ allergici al glutine o cercate il senza lattosio o prodotti tradizionali, passate”. Gli fa eco la pagina dell’attività, che scrive: “Non preoccupatevi, qualcosa è rimasto!”, con tanto di link allo shop online. Bravi, è l’atteggiamento che ci piace.

Ah, non vi abbiamo detto: la pasticceria si chiama L’isola delle rose proprio come la canzone di Blanco, la stessa che aveva cantato sul palco di Sanremo distruggendo tutti gli addobbi floreali che gli capitavano sotto tiro. Rose, anche quelle.