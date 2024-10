I minestroni surgelati del supermercato che si salvano secondo Altroconsumo

È arrivato il tempo dei minestroni e va più che bene ricorrere a quelli congelati o surgelati, anzi ci sembra un’ottima idea visto che molte delle verdure adatte a questo piatto sono ormai fuori dal radar della stagionalità. Se non vi siete attrezzati in tempo conservando i vostri tocchetti di ortaggi in freezer come la formichina che si prepara per l’inverno, vi vengono incontro i minestroni già bell’e pronti nel reparto surgelati del supermercato. Altroconsumo li ha testati e i risultati non sono proprio proprio eccezionali.

Il test sui minestroni surgelati di Altroconsumo

Altroconsumo sta al passo con le stagioni e ha da poco analizzato 11 minestroni surgelati in vendita nei supermercati italiani, valutando diverse categorie, nello specifico: etichetta, analisi in laboratorio, assaggio e imballaggio. I risultati complessivi non sono straordinari, col punteggio più alto che si attesta su 72/100 (il minestrone 15 verdure di Esselunga) e il più basso su 50/100 (il minestrone Tradizione di Findus). Ma c’è da dire anche che nessun esaminando è stato bocciato o ha ottenuto un punteggio nella fascia più bassa. Una qualità media, quindi, per gran parte dei partecipanti.

Vediamo, categoria per categoria (non ci soffermeremo solo sull’imballaggio), com’è stato effettuato il test e come si sono posizionati i prodotti.

Etichetta

Il primo controllo è quello dell’etichetta, volto ad assicurarsi che siano presenti tutte le informazioni richieste per legge ed eventualmente anche altre specifiche opzionali, come l’origine delle verdure. Così si ha un quadro più completo sulla trasparenza dei marchi.

Analisi in laboratorio

In laboratorio si esaminano i minestroni per valutarne: peso, composizione, impurità (filth test), presenza di pesticidi e microbiologia. Tutti i dati raccolti, in particolare riguardo alla presenza di pesticidi, si attestano al di sotto delle soglie massime imposte dalla legislazione.

Tuttavia, tra le oltre 400 sostanze di cui si è andati a caccia, alcune erano presenti sotto forma di tracce nella maggior parte dei minestroni. Sono sostanze critiche per la salute umana, in particolare nel caso del fungicida Dimetomorf (che compare in due prodotti), un elemento per il cui utilizzo l’Unione Europea non ha rinnovato l’autorizzazione e che dovrà essere definitivamente dismeso entro il 2025. Peccato non si riesca a risalire, dai dati riportati sul sito di Altroconsumo, a quali prodotti contengono cosa e in quale quantità, informazioni probabilmente inserite nella versione cartacea.

Assaggio

Le prove di assaggio sono state effettuate alla cieca da una giuria di esperti qualificati. I minestroni sono stati preparati seguendo le indicazioni della confezione e la sentenza riguardava aromi e relativa intensità, aspetto visivo, consistenza e sapore. Miglior assaggio quello di Esselunga, seguito da La Valle degli Orti. Ultimo in classifica Findus.

Classifica dei minestroni surgelati

Vi riportiamo di seguito la classifica completa, dal prodotto che ha ottenuto il punteggio più alto a quello in fondo alla lista. Il voto è espresso in centesimi. Quello che non si evince dalla lista qui sotto è la scelta di Altroconsumo per il prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo: è il minestrone 16 verdure Freshona di Lidl, al terzo posto nella graduatoria per qualità.

1. Minestrone 15 verdure Esselunga: 72

2. Minestrone classico La Valle degli Orti: 69

3. Minestrone 16 verdure Freshona (Lidl): 66

4. Minestrone di verdure Selex: 61

5. Gran minestrone Bofrost: 59

6. Minestrone con 15 verdure surgelato Carrefour: 59

7. Minestrone di verdure Coop: 59

8. Minestrone 16 verdure Delizie del Sole (Eurospin): 58

9. Minestrone classico Bonduelle: 58

10. Buon minestrone Orogel: 51

11. Minestrone tradizione Findus: 50