I vini e gli alimenti italiani che non pagheranno dazi in base all’accordo UE-Mercosur

Il recente accordo tra UE e Sudamerica (per l'esattezza, il Mercosur) pone sotto le sue ali 344 Indicazioni Geografiche UE; delle 58 italiane, tra DOP, IGT, DOC e DOCG, ben 31 sono vini.

Se i dazi statunitensi sono l’occhio del ciclone in questo momento, è anche vero che non sono gli unici esistenti. Anche gli scambi con il Sudamerica, infatti, sono sottoposti a tassazioni doganali non da poco, con percentuali che raggiungono il 35% per il vino e il 28% per i formaggi. Il dialogo per limare gli ostacoli commerciali da una sponda all’altra dell’oceano (tra UE, per intenderci, e Mercosur) è aperto da oltre 25 anni, ma ostacoli come il Covid o le vedute diverse hanno sempre impedito di arrivare al sodo. Ora un accordo sembra esserci; l’iter per l’approvazione definitiva è ancora lungo, ma intanto affinché i termini commerciali possano essere messi in atto basta già la maggioranza qualificata degli Stati membri. Vediamo quali prodotti tutela l’accordo.

Le ig tutelate dall’accordo UE-Mercosur

Se n’era già riparlato al G20 dello scorso novembre, quando era riaffiorato il delicato tema dei doppi standard e della necessità di clausole specchio. Adesso l’accordo UE-Mercosur (area geografica che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) prende forma sui tavoli della Commissione europea per tutelare il mercato agricolo e vitivinicolo.

Soprattutto quest’ultimo, in effetti, dato che delle 58 indicazioni geografiche italiane individuate, ben 31 riguardano il nettare di Bacco. L’analisi di WineNews ci aiuta a sviscerare questi prodotti uno per uno.

Prima di proporvi l’elenco nella sua interezza, però, è doveroso notare come a essere salvaguardati dagli accordi siano i grandi nomi della filiera vitivinicola e agroalimentare, dal Barbaresco al Grana Padano, passando per il Gorgonzola.

Per i prodotti “graziati” dal trattato si prevede una riduzione dei dazi o un totale abbattimento degli stessi, specie per i prodotti chiave dello scambio tra il Vecchio e il Nuovo continente meridionale.

Di seguito l’elenco completo delle indicazioni geografiche tutelate dall’accordo, suddivise per regioni principali e in ordine di quantità di prodotti inclusi. I prodotti ripetuti sono condivisi tra più zone dello Stivale.

Emilia-Romagna

Emilia/dell’Emilia (vini)

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Mortadella Bologna

Culatello di Zibello

Pancetta Piacentina

Zampone Modena

Aceto Balsamico di Modena

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Parmigiano Reggiano

Grana Padano

Provolone Valpadana

Veneto

Bardolino

Bardolino Superiore

Conegliano-Prosecco/Conegliano Valdobbiadene-Prosecco/Valdobbiadene-Prosecco

Marca Trevigiana

Soave

Valpolicella

Grappa

Asiago

Grana Padano

Provolone Valpadana

Taleggio

Piemonte

Asti

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti

Barolo

Brachetto d’Acqui/Acqui

Dolcetto d’Alba

Gorgonzola

Toscana

Brunello di Montalcino

Chianti

Chianti Classico

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

Toscana/Toscano (vini e oli)

Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani

Prosciutto Toscano

Campania

Campania (vini)

Fiano di Avellino

Greco di Tufo

Mozzarella di Bufala Campana (anche nel Lazio, in Puglia, e in Molise)

Pasta di Gragnano

Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

Lombardia

Franciacorta

Grana Padano

Gorgonzola

Provolone Valpadana

Taleggio

Bresaola della Valtellina

Trentino-Alto Adige

Mela Alto Adige – Südtiroler Apfel

Asiago

Grana Padano

Prosecco

Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo

Aprutino Pescarese (olio)

Sicilia

Marsala

Sicilia (vini)

Friuli-Venezia Giulia

Prosecco

Lazio

Pecorino Romano

Varie regioni