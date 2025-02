Iginio Massari ha aperto un negozio di soli maritozzi

Stucchevole per qualcuno, delizioso per altri, il maritozzo è da tempo uscito dai confini della pasticceria romana tradizionale per atterrare in quasi tutti i banconi d’Italia. Lo stesso Iginio Massari negli anni si è fatto portavoce di questa specialità dandole, nel 2018, una veste leggermente diversa con l’aggiunta di un tocco di crema pasticciera all’interno. Il culmine della dedizione del maestro verso questo prodotto è arrivato tre giorni fa con l’apertura di Maritz, la minuscola “maritozzeria” sorta a Milano in corso Porta Ticinese, 40.

Più maritozzi per tutti

Ormai onnipresente tra i banconi delle pasticcerie dello Stivale, il maritozzo si è fatto strada tra i dolci italiani al di là dei confini regionali. E Massari, lo sappiamo, ne ha fatto un vessillo del suo marchio. Già proposto ovviamente nei suoi altri punti vendita sparsi in giro per l’Italia (a Brescia, Verona, Firenze, Roma, Milano e Torino), adesso diventa protagonista di uno store tutto per sé, dall’emblematico nome Maritz, che con un po’ di fantasia ci dà la sensazione di gustarci il dolce sulle Alpi. Dall’iconica brioche con panna montata e cuore di crema pasticciera alle versioni più originali e a tema, c’è spazio per tutti i gusti.

Con San Valentino alle porte, non poteva mancare l’apposita edizione romantica (o sdolcinata) dalle tinte rosa con cuore di confettura melampo e una mousse al lampone con limone candito, disponibile fino alla prossima domenica. Qualcuno dice sia la prima maritozzeria in assoluto, ma sempre nel capoluogo lombardo esiste anche Matì, una realtà gestita dal giovane chef Matteo Casaroli tutta incentrata sul maritozzo, in veste dolce e salata. E chissà che questo non sia l’inizio di un trend di aperture seriali di maritozzerie, d’autore e non.