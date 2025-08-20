IKEA lancia il piatto di design pensato appositamente per le sue polpette

Di carne o vegetali, le polpette di IKEA sono ormai un marchio di fabbrica, e per l'azienda svedese si meritavano la giusta collaborazione di design.

Una giornata da IKEA non è completa senza un pranzo al suo sempre affollato self-service, preferibilmente con polpette svedesi. Il gigante dell’arredamento e di tutte cose è ben consapevole dell’iconicità del suo piatto, ormai riconosciuto all’estero più come un simbolo della catena stessa, che del Paese da cui provengono. Conscia del fascino delle sue polpette sulla clientela, l’azienda giallo-azzurra dimostra ancora una volta la sua voglia di sperimentare con gli oggetti quotidiani attraverso una collaborazione di design che porta in tavola una nuova collezione, di cui la pallina commestibile è regina.

Una collaborazione tutta svedese al sapore di polpette

Dal prossimo 9 settembre ci sarà un modo tutto nuovo per condividere e gustare le polpette di IKEA, grazie a un piatto da portata appositamente ideato per servire le iconiche huvudroll. Il piatto è il primo a essere svelato di una serie di 12 pezzi realizzati dal designer di Stoccolma Gustaf Westman, che ha messo a punto un vassoio in porcellana stretto e lungo, con al centro un incavo destinato a dare a ogni singola polpetta il risalto che si merita.

“Come se [le polpette] fossero sedute su piccoli troni”, spiega l’artista, che specifica però che l’oggetto può essere analogamente utilizzato per altri cibi da condividere: olive, formaggi, frutta e dolcetti. La collaborazione tutta svedese tra IKEA e Westman risponde alla filosofia dell’azienda di “prendere le tradizioni legate al riunirsi in casa e reimmaginarle attraverso design divertenti e originali”, come spiega Maria O’Brian, direttrice creativa della catena di arredamento.

Westman non è nuovo ai progetti culinari; in passato ha dato vita agli strumenti più disparati, fra cui il recente voluminoso porta-baguette a forma di molla. Il lancio dell’intera collezione da dodici pezzi di cui il meatball plate fa parte è programmato per il secondo giovedì di settembre; ci aspettiamo grande originalità e magari qualche altra idea sui generis per la cucina.