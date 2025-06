Il centro estivo per i bambini? Te lo regala la grappa

Bella l’estate; un po’ meno se hai dei pargoli ancora non autosufficienti e/o bisognosi (giustamente) di stimoli sociali e culturali quando le attività scolastiche e sportive vanno in pausa. E quindi via di centri estivi, che però sono spesso costosi e con scarsi contributi statali. La soluzione? L’intervento delle realtà private, che arrivano per dare una mano lì dove lo Stato dovrebbe poter farcela da solo. E così va a finire che al campo estivo i figli potete mandarceli grazie al sostegno di una distilleria locale.

La grappa per la comunità

Quando i bonus e i contributi pubblici non bastano, bisognerà pur trovare un modo per sostenere le famiglie che fanno parecchia fatica a mandare i piccoli al summer camp. In Piemonte, dove finiscono le forze del Comune, subentrano quelle dei privati. Siamo a Nizza Monferrato, paese di 10.000 anime in provincia di Asti, in piena terra vitivinicola.

Qui, quest’estate, una distilleria ha deciso di uscire dai confini del suo core business per prestare il suo portafoglio alle esigenze della comunità. Il nome è quello di Berta, che rimborserà ad alcune famiglie le rette richieste per la frequenza dei centri estivi sul territorio comunale.

Il contributo sarà parziale o totale e rivolto a bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni provenienti da famiglie a basso reddito (ovvero pari o inferiore a 15.000 euro) dove entrambi i genitori sono occupati. Un’occasione per la distilleria di far girare il proprio nome e, auspicabilmente, di contribuire al benessere della comunità locale; ma anche l’ulteriore testimonianza di quanto il supporto delle realtà private (siano esse del mondo enogastronomico o meno) sia sempre, purtroppo, ancora necessario per far andare avanti il Paese, per supportare le famiglie e gli individui che nel pubblico non riescono a trovare l’aiuto di cui avrebbero bisogno.