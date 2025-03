Il Crazy Pizza di Briatore è temporaneamente chiuso per “colpa dei frigoriferi”

Il Crazy Pizza napoletano, aperto da Briatore lo scorso settembre, è costretto a chiudere le porte per una settimana. Dopo i fiori di plastica nella seda romana, stavolta sono i rumori provenienti dal locale partenopeo ad attirare l’attenzione delle autorità, che hanno dato alla pizzeria dieci giorni di tempo per replicare. La chiusura provvisoria sarebbe arrivata in seguito a un verbale di illecito amministrativo riguardo al mancato rispetto delle norme sull’impatto acustico, per cui la pizzeria non si era messa in moto. Stando alla società, sarebbe tutta colpa dei frigoriferi.

I motivi della chiusura

La sede partenopea delle pizze rotanti di Briatore, aperta a settembre 2024 sul lungomare di Napoli, era già stata avvisata, ma non avendo riscontrato la messa in atto di contromisure, i vigili hanno imposto una chiusura temporanea. Questa la risposta prevista per uno stesso illecito che si ripete nell’arco di 12 mesi. Cosa succede ora? Il locale ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.

La società si dice essere sul pezzo: “La documentazione necessaria per dimostrare il pieno rispetto delle normative acustiche verrà presentata tempestivamente». L’impatto acustico non ha nulla a che vedere con schiamazzi causati da chi frequenta il locale, ma proverrebbe da alcuni macchinari della pizzeria: “si tratta di un rumore dovuto ai frigoriferi“, ci fanno sapere, spiegando le cause dell’illecito.

Briatore, nel frattempo, si gode la F1 in Australia, ma il team di Crazy Pizza non sembra preoccuparsi: “Il locale non è chiuso e siamo certi che non chiuderà perché produrremo la documentazione acustica necessaria nei termini previsti dal Regolamento comunale”.

Lo stesso personale esprime anche soddisfazione per l’andamento della sede napoletana, nonostante le polemiche iniziali – indirizzate non solo al locale campano – sui prezzi elevati e sull’essenza stessa della pizza, polemiche accompagnate da simpatici dissing che hanno coinvolto anche l’immancabile Gino Sorbillo.