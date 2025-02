Il figlio di Trump caccia anatre nella laguna veneta

Sta diventando un caso internazionale quello della battuta di caccia di Donald Trump Jr., figlio dell’omonimo presidente americano, nella laguna di Venezia. La faccenda risalirebbe allo scorso dicembre, ma solo qualche ora fa Andrea Zanoni, membro della commissione ambiente del Consiglio regionale del Veneto, ha acceso i riflettori su tutto ciò che non andrebbe in quanto accaduto. Zanoni accusa Trump junior di aver cacciato senza autorizzazione, in una zona protetta, uccidendo una specie di anatra tutelata. Le accuse si muovono a partire dalla pubblicazione di un video postato da Field Ethos, brand specializzato nella caccia.

Zanoni: tutto ciò che non va nella caccia di Trump Jr.

Nel video di caccia alle anatre che gira in rete ci sarebbe anche Donald Trump Jr., accompagnato sullo sfondo della laguna veneziana da altri personaggi. Tra questi sarebbe possibile individuare Oliver Martini, imprenditore

agricolo specializzato in acquacoltura che gestisce alcune valli da pesca della laguna, tra cui Valle Pierimpiè, che è stata individuata come la zona in cui si è svolta la battuta di caccia incriminata. Andrea Zanoni, presidente della Lega per l’abolizione della caccia del Veneto, membro di Europa Verde e consigliere comunale, ha pubblicato poche ore fa un post su Instagram in cui illustra tutto ciò che di illegale c’è in questa spedizione.

Spedizione che ha appunto visto la partecipazione di Donald Trump Jr. che, in quanto straniero – stando alle parole del politico – non potrebbe possedere un tesserino di caccia, rilasciato dalle singole regioni ai residenti. Inoltre, la zona in cui si sarebbe svolta la battuta è riconducibile a Valle Pierimpiè, in Campagna Lupia, area inglobata nel sito Rete Natura 2000 UE come zona speciale di conservazione. Ma non è tutto. Zanoni addita Trump e la sua compagnia di caccia per aver ucciso specie protette come la casarca, anatra dalla particolarissima livrea color ruggine e per questo scientificamente chiamata Tadorna ferruginea.

Il consigliere annuncia di aver già depositato un’interrogazione in Regione e approfitta del momento per dare alla faccenda un più ampio respiro politico: “L’attuale governo Meloni sembra ormai tenuto a guinzaglio dal nuovo corso politico degli USA, con esercitazioni militari dell’USAF in aree protette dall’UE nel trevigiano (ho denunciato i fatti la scorsa settimana in merito al sito delle grave del Piave a Ciano del Montello) e ora il figlio di Trump a caccia di specie protette nella laguna di Venezia. Il Veneto e l’Italia non sono proprietà USA.”