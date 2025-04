Il fondo di investimenti cinese Nuo si beve Bialetti

È un po' italiana e un po' cinese l'operazione di compravendita in corso in casa Bialetti, pronta a cedere quasi l'80% del suo capitale.

Tira aria di cambiamenti in casa Bialetti. Il signore con i baffi, simbolo della moka per eccellenza, passa in mano straniera con un contratto di compravendita (anzi, due) pari al 78,567% delle azioni dell’azienda. A siglarlo è la holding di investimenti Nuo, di origine asiatica ma con sede a Milano. Il gruppo aggiunge così un altro trofeo al suo bottino tutto italiano di aziende. La conclusione dell’operazione è attesa per giugno, momento in cui si passerà all’offerta pubblica di acquisto e poi al delisting di Bialetti.

Il fondo cinese amante del Made in Italy

Dal Piemonte – dove è nata nel 1919 – Bialetti vola ad Hong Kong, dove viene ingurgitata da Nuo spa; ma forse sarebbe più corretto dire che vola a Milano, perché la società di investimenti è cinese (hongkonghese, per la precisione) di origine, ma italiana di fatto. Nuo Capital ha fatto la sua comparsa nel 2016 sul mercato italiano, fondata da uno dei più antichi family office (società di servizi per la gestione dei patrimoni) asiatici.

Alla punta estrema della piramide c’è Stephen Cheng, ma a trainare il carro nello Stivale è l’AD Tommaso Paoli. L’obiettivo della holding è sempre stato, fin dal principio, l’acquisizione di parti – piccole o grandi – di eccelsi esempi di Made in Italy; nel mondo del food, il portfolio Nuo comprende già quote di Venchi, Tannico e dell’azienda gluten free Andriani.

Ora è il turno di Bialetti, che versa nella tazzina di Nuo il 78,567% del suo capitale. L’operazione, al momento, è avvenuta in due tranche: la firma, con Bialetti Investimenti e Bialetti Holding (di proprietà Ranzoni), di un primo contratto per l’acquisto del 59,002% della società (47,334 milioni di euro), e di un secondo contratto per la cessione di un altro 19,565% del capitale (5,731 milioni di euro).

Sotto il controllo di Ranzoni, Bialetti aveva tentato di diversificare il suo portafoglio, per poi tornare a concentrarsi esclusivamente sul caffè. La dichiarazione del CEO Paoli: “Siamo entusiasti di mettere al servizio di uno dei brand più significativi del nostro Paese le risorse e le competenze necessarie per una nuova fase di sviluppo di Bialetti e del nostro territorio”.