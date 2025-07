Il governo statunitense brucerà 500 tonnellate di aiuti umanitari per bambini

Una miriade di biscotti energetici per l'infanzia verrà semplicemente incenerita, e non possiamo non chiederci perché.

500 tonnellate, 1,5 milioni di bambini, 930.000 dollari. Non stiamo dando i numeri: queste sono le cifre dello scandalo autorizzato dall’amministrazione Trump per lo spreco dell’immane quantità, appena citata, di biscotti energetici destinati a minori in situazioni di emergenza. Il governo statunitense sta tagliando drasticamente i fondi per gli aiuti umanitari (i cosiddetti USAID) e una delle conseguenze sarà l’incenerimento, del tutto evitabile, di questa enorme quantità di cibo per l’infanzia.

Le (non) ragioni dello spreco

Gli aiuti umanitari per l’estero non sono esenti dai notevoli tagli applicati dall’amministrazione Trump a tutto ciò che è apparentemente ritenuto superfluo (o, peggio ancora, pericoloso). Prima di questa decisione, gli Stati Uniti avevano acquistato 500 tonnellate di biscotti energetici, contenenti vitamine e altri nutrienti utili per alimentare i bambini in situazioni di emergenza (di guerra, ad esempio), laddove non ci sia ancora stato il tempo di strutturare vere e proprie cucine.

Gli alimenti in questione erano destinati a essere distribuiti, tramite il World Food Programme, ai piccoli di Afghanistan e Pakistan, ma il piano è letteralmente andato in fumo. Secondo fonti interne, i biscotti verranno presto inceneriti (al costo di 130.000 dollari) perché ormai prossimi alla data di scadenza.

Le scorte alimentari, conservate in un magazzino di Dubai, andranno in cenere senza poter essere riutilizzate in alcun modo. Nonostante la sospensione di centinaia di programmi di assistenza estera, i biscotti sarebbero potuti tranquillamente arrivare a destinazione, dato che erano stati già acquistati (alla modica cifra di 800.000 dollari, sborsati dai cittadini statunitensi); ma a detta dei dipendenti anonimi che hanno spiegato come stanno le cose al The Atlantic, le numerose richieste di finalizzare le operazioni di spedizione sono rimbalzate da un responsabile all’altro senza mai ricevere risposta.

Una possibile ragione riguarda la paura del governo che gli aiuti vengano intercettati e utilizzati dai terroristi – dimenticando che si parla pur sempre di cibo per l’infanzia, che avrebbe alimentato circa 1,5 milioni di bambini per una settimana. Le normative degli Emirati Arabi, poi, impediscono di riutilizzare il cibo scaduto in qualsiasi modo, persino come mangime per animali. Uno spreco ingiustificabile, che avrebbe potuto fare la differenza per milioni di bocche innocenti.