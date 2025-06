Il nuovo trend di TikTok è il jalapeño congelato dentro il Sauvignon Blanc

Su una piattaforma accelerata come TikTok basta distrarsi un attimo per perdersi mille nuove tendenze – sensate o meno che siano. L’ultimo trend del social ci invita a congelare un jalapeño, tagliarlo a fettine e tuffarlo dentro un calice di Sauvignon Blanc. Ennesima moda infondata?

La nuova ricetta social

Impenna la popolarità di una variante di “Sauvy B” (come lo chiamano le giovani generazioni oltreoceano), che prevede l’aggiunta di fettine di jalapeño ghiacciato per dare piccantezza al calice. Una ricetta già sperimentata negli anni e diffusa nel magico mondo dell’Internet, ma che nell’ultimo mese ha raggiunto il massimo della fama.

C’è un principio logico dietro questo mix? Non proprio, anzi sembra andare contro la logica. Il Sauvignon Blanc – specie le etichette più giovani e prodotte in parti del mondo come la Nuova Zelanda, il Cile o la California – è infatti un vino ricco di pirazine, composti aromatici che conferiscono il noto sentore di peperoni.

Il nesso con il jalapeño è quindi evidente, ma aggiungere il famoso peperoncino messicano rischia di esaltare ancora di più quell’aroma da tanti considerato sgradevole. C’è da notare, poi, che un jalapeño congelato, tagliato e appena lanciato dentro il calice non fa neanche in tempo a sprigionare chissà quale sapore, mentre al naso, sì, può risultare evidente.

Sommelier ed esperti di vino si sono uniti al trend per denigrarlo, adottarlo o quantomeno commentarlo. Molti, come Warner del profilo Confidence Uncorked, evidenziano come il peperoncino si abbinerebbe in realtà meglio con vini leggermente dolci, che esaltano le note del piccolo ortaggio verde.

Altri, come Ray Isle del quotidiano Food & Wine, sono chiari sulla loro posizione: “Lo rende migliore? No. Lo rende diverso? Certo. Forse può piacervi di più, mettiamola così. È come mettere delle ciliegie congelate in un vino che ha un leggero aroma di ciliegie. Lo renderanno migliore? No. Ma che cavolo, magari a voi piace mettere le ciliegie congelate nel vino”. Insomma, il principio (abbastanza recente) rimane sempre quello: se a voi piace, allora va benissimo così.