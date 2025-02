Il papà di Fedez pubblica il suo primo libro di ricette

Al costante vortice di nuove pubblicazioni di ricette che atterranno in libreria si aggiunge il nuovo libro di Franco Lucia, padre di Fedez che ha guadagnato negli ultimi anni una fama social non indifferente. Tutto in una pentola. Più di 80 ricette per cucinare con una sola pentola e sporcare il meno possibile è il titolo della pubblicazione del papà del rapper edito da Rizzoli e già disponibile per il preordine. Se non lo sapevate ancora, “chef” Franco ha un seguito Instagram di 184.000 follower, formatosi a partire dagli anni del COVID quando, durante il lockdown, ha iniziato a pubblicare ricette per gioco.

Tutto in una pentola con il papà di Fedez

L’obiettivo della raccolta di ricette del padre di Fedez è cucinare piatti semplici senza sporcare mille utensili. Lo “chef di casa Lucia” è diventato noto soprattutto con la sua rubrica “Guarda che rubett”, una serie di reel in cui condivide ricette facili e veloci. Fra gli ultimi video sul suo feed lo vediamo intento a preparare una gricia rivisitata con i carciofi e, in tema con il 14 febbraio, french toast a forma di cuore. A dire la verità, però, il suo profilo Instagram sembra essere rimasto spento per un po’.

Prima del reel per la festa degli innamorati, infatti, l’ultimo video risaliva al 13 settembre dello scorso anno, quando Franco si dava da fare per condividere la ricetta dei pomodori ripieni con tonno e uova. Ora, però, lo rivediamo attivo sui social e pronto a lanciare il suo nuovo libro, già disponibile in preordine e acquistabile in libreria dal 4 marzo. Coadiuvato dalla fama del figlio e dal coinvolgimento, tempo addietro, nei video dell’ex nuora Chiara Ferragni, anche Franco Lucia entra nel mondo sempre più popolato delle pubblicazioni culinarie.