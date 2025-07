Il Prosecco vince contro i prodotti beauty polacchi

Prodotti beauty, avete letto bene. L’ultima storica causa portata avanti in Polonia dai consorzi del Prosecco non riguardava l’uso improprio del nome su bottiglie della concorrenza (non c’entra, per dire, il Prošek croato o altre bevande), ma su prodotti per la cura della persona. Non è dato sapere – ipotizziamo per questioni legali – il nome dell’azienda e dei beni coinvolti, ma ci immaginiamo che la pietra dello scandalo sia stata un’eau de Prosecco o qualcosa di simile. Ma uno dei comandamenti della tutela gastronomica è “non nominare il nome di una denominazione invano”; e il tribunale di Varsavia ha dato ragione ai consorzi.

Dalla bottiglia al flacone: uso improprio della denominazione

Sistema Prosecco, l’organismo di tutela che comprende il Consorzio di Tutela Prosecco DOC, il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e il Consorzio Vini Asolo Montello, rientra dalla Polonia esultante. Lo scorso giugno, la Corte regionale di Varsavia ha emesso una sentenza “esemplare” contro una nota multinazionale statunitense che vendeva, tramite un distributore, prodotti per la cosmesi in Polonia.

Cosa c’entra questo con le bottiglie di bollicine? C’entra eccome, dato che il brand di profumi, creme corpo o quel che sia – non sono stati divulgati dettagli specifici – faceva leva sulla popolarità dell’italianissima denominazione per dare vita a nomi prodotto altisonanti. E no, il team dei consorzi per la tutela del Prosecco non poteva chiudere un occhio; e non lo ha fatto nemmeno il tribunale che gli ha dato ragione.

La decisione è ancora appellabile dalla controparte, ma il Sistema Prosecco intanto festeggia: “Questa azione segna un precedente significativo per la tutela delle IG a livello europeo”, commenta Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di Tutela Prosecco DOC, “infatti, il riconoscimento di una violazione della Denominazione Prosecco in una categoria merceologica lontana dal vino non è un esito scontato”.