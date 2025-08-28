Il regista di Peaky Blinders porta su Netflix la storia dark della famiglia Guinness

I telespettatori del mondo non possono più fare a meno di gustarsi storie legate all’enogastronomia. L’ennesima risposta di Netflix a questa esigenza è la nuova serie House of Guinness, che sbarcherà sulla piattaforma di streaming il prossimo 25 settembre. La freschissima uscita, composta da otto episodi disponibili in un’unica soluzione, era già stata anticipiata a marzo, ma ora tutti i dettagli sono noti al grande pubblico, cast compreso. La produzione è figlia del regista e sceneggiatore britannico Steven Knight, lo stesso uomo dietro la creazione di Peaky Blinders. E le atmosfere, d’altronde, non si allontanano molto da quelle della serie di successo.

Tutti i dettagli sulla serie House of Guinness

Se le premesse vi incuriosiscono, accendete Netflix e attivate la campanella: il 25 settembre la piattaforma vi ricorderà che è giunto il momento di gustarvi la nuova serie fresca di spillatura. House of Guinness racconterà la storia della famiglia brassicola più famosa d’Irlanda, scavando ben più a fondo dei semplici fatti legati alla produzione della birra oggi marchio di Diageo.

Dublino, 1868. Tutto comincia con la morte di Sir Benjamin Guinness, il nome dietro lo straordinario successo del birrificio. Guinness lascia sullo schermo quattro eredi: Arthur, Edward, Anne e Ben, i figli che tengono ora in mano le redini dell’azienda di famiglia. Ma ognuno ha oscuri segreti da nascondere, e infatti l’ambiance che ci aspettiamo dalla serie ha gli stessi toni dark di Peaky Blinders, grande successo realizzato dallo stesso regista di House of Guinness.

A interpretare i principali nomi dietro questa storia tutta irlandese ci saranno Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e Fionn O’Shea, con un compito non da poco. Gli attori dovranno infatti portare su schermo la missione dei giovani Guinness nella seconda metà del XX secolo: “La prima priorità è non fare casini. La seconda è rendere la Guinness ancora più straordinaria”, cide il regista Steven Knight.