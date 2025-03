Il Vaticano porta in piazza il gelato Hallelujah per il Giubileo: che sapore avrà

Il programma del Giubileo ingloba un evento in occasione del Gelato Day, con degustazioni per pellegrine e pellegrini.

Il modo migliore per rifocillarsi durante un pellegrinaggio? Con un buon gelato naturalmente; e perché sia davvero efficace, meglio scegliere il gusto Hallelujah. La creazione è frutto dell’estro illuminato (dall’alto) del maestro gelatiere siciliano Vincenzo Squatrito, vincitore del concorso organizzato durante l’ultima fiera SIGEP World per incoronare il gelato dell’anno. Gelato che verrà presentato e fatto assaggiare a Roma in occasione del Giubileo. Ma di cosa sa?

Un gelato celestiale

Potremmo definirlo un sacrosanto gelato quello nato dalle mani di Vincenzo Squatrito, maestro della gelateria Ritrovo Orchidea di Olivieri, in provincia di Messina. Il suo “Hallelujah” si è fatto strada fra le trenta proposte in gara al SIGEP World, tenutosi lo scorso gennaio a Rimini; il gusto gianduia con nocciole tostate e variegatura di cioccolato puro si è conquistato un posto d’onore nel contest e forse anche in paradiso.

Per dargli lo spazio che si merita, il gelato verrà presentato e fatto degustare ai pellegrini del Giubileo il prossimo 24 marzo, data in cui si festeggia il Gelato Day, patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione e dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Per l’occasione verranno montati vari chioschi in piazza Risorgimento (a due passi da piazza San Pietro), pronti a ristorare pellegrine e pellegrini da tutto il mondo.

L’iniziativa è inserita a tutti gli effetti nel programma sul sito Iubilaeum 2025, ed è stata annunciata con una locandina al gusto intelligenza artificiale che mostra un cono gelato color nocciola sorretto da una sorta di anello dorato e affacciato su Piazza San Pietro. Quello tra gelato e Giubileo è un curioso abbinamento che papa Francesco apprezzerà sicuramente, data la sua passione per il gelato – soprattutto, a quanto pare, al gusto dulce de leche.

Oltre al nome altisonante, il prodotto ha un altro nesso social-religioso: il ricavato delle degustazioni verrà infatti devoluto in beneficenza per il progetto “13 Case” in favore della Siria. Oltre alla santa comparsa in quel di Roma, il gusto Hallelujah proseguirà il suo tour in giro per l’Europa, dove sarà proposto nelle gelaterie aderenti al Gelato Day in versione originale o rivisitata.