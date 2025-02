Il vicesindaco di Tolosa è diventato il Don Chisciotte del foie gras

PETA, l’associazione per il trattamento etico degli animali, sta facendo sempre più pressione sui Comuni francesi perché rinuncino a servire il foie gras nelle occasioni istituzionali. Molte città hanno già risposto positivamente, ma ce n’è una nel sud del Paese che ce la mette tutta per andare contro a questa richiesta, incoraggiando anzi a continuare la produzione e il consumo di questa pietanza “festiva, tradizionale e gustosa”. Siamo a Tolosa, dove il Comune fa sentire forte e chiara la sua voce sull’argomento.

Evviva l’alimentazione “tradizionale”

“Non rinunceremo a questa specialità cedendo a considerazioni alla moda e portate avanti da una minoranza”, così evidenzia la sua posizione Jean-Jacques Bolzan, vicesindaco di Tolosa e responsabile dell’ambito alimentazione per la città. Già importanti città come Strasburgo, Lione, Bordeaux, Rennes e Montpellier hanno accolto favorevolmente l’invito dell’associazione animalista PETA a rinunciare al foie gras durante gli eventi istituzionali.

Ma Bolzan e il suo Comune non vogliono sentir ragione e ricorrono alla solita retorica per difendere la loro scelta. Il foie gras è un “elemento cardine del modello agricolo del Sud-Ovest [della Francia] e della nostra gastronomia”, afferma Bolzan, che aggiunge: “il foie gras fa parte dell’identità della nostra regione, permette a numerosi imprenditori agricoli di vivere e crea posti di lavoro in tutta la filiera“.

Affermazioni simili, d’altronde, potrebbero essere in parte applicate agli allevamenti intensivi e ad altre pratiche a dir poco discutibili del settore agroalimentare. Ma ciò che forse salta ancora di più all’occhio è la condanna, nonostante tutto, delle “cattive pratiche” del settore – evidentemente per Bolzan l’alimentazione forzata degli animali è di per sé una procedura etica.

Il vicesindaco non è nuovo a questo tipo di osservazioni: i suoi profili social pullulano di post in favore di un’alimentazione “tradizionale” contro un’altra, come definirla: etica, giusta, migliore per noi e per gli animali? Vi lasciamo con le parole impresse in un post condiviso dal politico: “Sono più felice davanti a un piatto di rognoni in un’osteria che di fronte a uno di quinoa in un ristorante urbano”. Serve aggiungere altro?