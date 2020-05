Imperia: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Imperia, la redazione di Riviera24 ha stilato la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi: un sistema utile per far sì che le persone non siano obbligate a uscire di casa, rispettando così le misure per il contenimento del Coronavirus. Il servizio è gratuito:

Badalucco

Despar Express, telefono: 339 6709358

Il forno dal 1949, telefono: 339 6582475

Bordighera

Gelateria Cocos, telefono: 335 6637145, 329 2157736

Sant’Ampelio Pane: panetteria, focacceria, gastronomia, dolci da forno. Telefono: 0184 268186

Mirella Panetteria, telefono:3273585387

Despar: supermercato. Telefono: 0184 252741

Universo del gelato: gelateria. Telefono: 347 5322386

Faraldi & Otten: latte, prodotti alimentari e per l’igiene della prima infanzia. Telefono: 0184 260221, 348 7474974, 392 3995212

Pescheria Biancheri, telefono: 0184 261247

Salon Cosmetic di Bordighera: cosmetici, articoli per parrucchieri, estetica anche disinfettanti, guanti, mascherine. Telefono: 0184 1991303, 3441878149

Naturalia: alimenti biologici, integratori alimentari, cosmesi. Telefono: 3474291612

Food light & meditation: frutta, verdura, pane, salumi, formaggi, surgelati, gastronomia, detersivi. Telefono: 0184 262579.

Top Fruit, telefono: 340 813 7445

Deadormarket, telefono: 3496682215

Corner Tutto Capsule, telefono: 329 4525648

Ristorante Chez Louis, telefono: 0184 261603, 391 3651581. Pagamento contanti, carta di credito e bancomat

Eurodrink, telefono: 0184 261306

Venturi Vini: enoteca. Telefono: 339 3255741

Burger & Stars: hamburgeria. Telefono: 01841910664, WhatsApp 331 5653279

Buga Buga: pizzeria, ristorante. Telefono: 324 0928807

Pizzeria ristorante Laguna Blu. Telefono: 329 8005962

Dolci Tentazioni: pasticceria. Telefono: 328 1390158

Edicola Debenedetti, telefono: 0184 263975

Tabaccheria edicola U Brichetu, telefono: 0184 261301 o WhatsApp 340 3217606

Irene e Antonella frutta e verdura, telefono: 346 2400534, 0184 998617

Ristorante Novantiqua, telefono: 346 4057330, 0184 842580

Gusto Ok: pizzeria. Telefono: 0184 1891825, WhatsApp 345 6009942

Rositano Frutta, mercato coperto. Telefono: 0184 260156, 327 3585387

Macelleria Del Sole, telefono: 0184998062, 3488390932

Alimentari Grimaldi, mercato coperto. Telefono: 3476990782

Casa del Parmigiano, telefono: 0184 261304

Minnie & Company: negozio di abbigliamento intimo per bambini e bambine da 0 a 16 anni. Telefono: 3470076723

Ristorante Stella, telefono: 0184 263715

iRiparo, telefono: 0184 840690

Pescheria Luna Rossa, telefono: 3295441137

Camporosso

Lavanderia e sartoria di Ivana Capobianco, Camporosso mare. Telefono: 340 8442705, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Olearia Riviera di Ponente: olio e prodotti liguri. Telefono: 0184 255586, WhatsApp 333 2632964

Iris Garden: piante, fiori. Telefono: 389 6241116

Croesi Orchidee, telefono: 349 5885977

Ceriana

Azienda agricola Passo del bosco: uova, latte di capra, formaggi di capra freschi e stagionati, brusso e ricotta. Telefono: 320 2394993

Chiusanico

Isola verde snc: materiale agricoltura ed allevamento, mangimi, concimi, piantine da orto. Telefono: 0183 52891, 339 2543489. Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20

Diano Marina

Big Pizza Diano, telefono: 0183 497539

A Bitega du Pan: panetteria. Telefono: 333 1519425, 328 6522104

Alimentari Diano, telefono: 0183 494256

AgroAlimentari Scola, telefono: 338 8771470

Torrefazione Caffè Il Chicco, telefono: 338 9520110

Computer Service, telefono: 0183 497368

Conad City, telefono: 0183 493050

Diano Service: telefonia. Telefono: 338 4228746

Doro Supermercati, telefono: 331 9165012

Erboristeria La Meridiana, telefono: 334 9247690

Freezer Surgelati, telefono: 0183 498916

Il Colle degli Ulivi: alimentari. Telefono: 3391210419

La Teglia: pizza, focaccia. Telefono: 340 1481172

Locanda della Rosa: ristorante. Telefono: 0183 493257, 348 5408509

Macelleria Pietrobon, telefono: 333 5816881

Naturali Alchimie: cosmetici. Telefono: 389 5763899

Olivicoltura Ardissone, telefono: 348 7908259

Ortofrutta Wydad, telefono: 320 9373941

Agriturismo Veggia Dian, telefono: 393 9348217

Vini d’Italia: enoteca. Telefono: 0183 496001

Olivicola Carlo Gonella: Olio Cultivar Taggasco, Olive in Salamoia,Patè, olive denocciolate. Telefono: 335 77 19 425. Email info@oliogonella.it o sito www.oliogonella.it

Dolcedo

Pietrantica 1999: prodotti della gastronomia ligure, olive, pesto, olio, vino, amaretti, sughi, tonno, funghi, grappe, cosmetici. Telefono: 0183 281008

Da Gianni alimentari, telefono: 0183 280070

Dolceacqua

Ristorante U Cian, telefono: 0184 208143

Pizzeria Do di Matto, telefono: 338 7826804, 0184 195 7565, dalle 18 alle 22,30

Spirulina G di Nuccio Garoscio, telefono: 335 5356545

Ristorante Casa e Bottega, telefono: 320 3339444, 340 5665339

Ristorante La Balena Bianca, telefono: 338 6281618, 0184 254476

Pizzeria La rampa, telefono: 339 3687803, 0184 206198

Ristorante agriturismo I gumbi, telefono: 333 6530088

Tenuta fratelli Ascari: vino rossese di Dolceacqua e vino rosato. Telefono: 389 5560750

Imperia

Antica Taverna: pizzeria. Telefono: 0183 62130

Boulangerie da Alice: panetteria. Telefono: 366 374 6413

Pescheria Delmonte U Balincio, telefono: 0183292738

Pet’s Planet: negozio di cibo per cani e gatti. Telefono: 3299358115

Pescheria Mareblu, telefono: 0183 651300

Le delizie di Gaya: pizze, focacce, torte verdi, pasta fresca, dolci surgelati. Telefono: 329 7357620. Ordine minimo 20 euro. Tutti i prodotti: www.ledeliziedigaya.it

Pizzeria Peperetta Dispetusa, telefono: 0183 292267, dalle 18

La boutique di Amélie: frutta, verdura, pasta, legumi. Telefono: 389 1574354

Farmacia XXV aprile, telefono: 0183 297001

Supermercato Pam, telefono: 0183 754219

Bottega delle carni Il Giogo: macelleria. Telefono: 0183 61936

Frutti della terra: ortofrutta. Telefono: 328 415 7858

Enoteca Lupi Srl (Via Monti n. 13), cell. 3482431310

Gustò Enogastronomia Piazza de Amicis 8 cell 3387999700

Pizzeria Pepe nero: pizze, rostelle, grigliate, dolci. Telefono: 389 1755472, 0183 882111

Tullio: intimo uomo, donna, bambino e abbigliamento. Tel 0183 / 64826 oppure su Messenger Leonardo Lupi

Ospedaletti

Ristorante da Claudio, telefono: 0184 689290, da giovedì a domenica dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 19 alle 20,30, spesa minima 20 euro

Bar e ristorante Alexandra, telefono: 0184 688594

Gelateria Stop and Go, telefono:335 6542412

Pizzeria Baixaricò, telefono: 347 4307906, 0184 689259

Pieve di Teco

Emporio, telefono: 0183 366576

Panetteria Novecento, telefono 0183 36345, 328 8753043

Alimentari L’albero delle mele blu, telefono 338 8196149

Gandolfo ferramenta, telefono: 327 4703226, 0183 753695

Macelleria Trincheri, telefono 334 7873089, 0183 36234

Il Girasole, telefono: 0183 366534, 339 2661818

Pompeiana

Euromarket: alimentari, frutta e verdura, carne, pane, cura della persona, detersivi. Telefono: 371 4400516. Orari negozio dalle 7.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30

Riva Ligure

Il Vascello: ristorante di pesce. Telefono: 366 1964362, dalle 18,30 alle 21,30

Ristorante pizzeria Roberto, telefono: 0184 486405, 339 7512024

Bar gelateria da Aldo, telefono: 338 6052934

Sanremo

De Mattei: panetteria, pasticceria. Telefono:0184 507272

Fit Label: negozio di integratori alimentari. Telefono: 345 631 5426

Alimentari Francesco Cassini, telefono: 0184 667431

Pizz’All: pizzeria. Telefono: 0184 506948, 329 9640913

Banco frutta e verdura di Gianni e Omar, telefono: 3285969342

Gelateria Gaudio, telefono: 3474151694

Salumeria e alimentari Mimmo, mercato annonario box 21/22, telefono: 3388267434, 0184/542842, mail: salmimmo@fastwebnet.it

Da Valentina: frutta e verdura, mercato annonario. Telefono: 3204659560

Macelleria Marcello, telefono: 0184 532853, 349 1410681, dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 13, dal venerdì al sabato dalle 7 alle 18

Sapori in musica: salumeria ed emporio con salumi, formaggi, riso, passata di pomodoro, sale, zucchero, farina, uova, lievito e molto altro. Telefono: 351 1162107, sette giorni su sette dalle 9.30 alle 19

Sanremo Diamond Kebab, telefono: 324 8072260, importo minimo 13 euro, fino alle 24

Gelateria Lollipop: gelati artigianali, waffle, cannoli siciliani, torte gelato. Telefono: 339 8676348

Game People: negozio di videogiochi. Telefono: 0184 990724

Trattoria del porto da Nicò: ristorante. Telefono: 0184 501988, 328 131 6762, sia a pranzo che a cena

Farmacia Salus, telefono: 0184 533029, 3922384232

Il Panino Quotidiano, telefono: 0184 575492, 3337732604, solo a pranzo

Alimentari da Fra, telefono 327 3494373

Polleria Faraone, telefono: 0184 502240

Bar Crikkot: piatti pronti, panini, hamburger. Telefono: 0184 576358, 3202318155, 3479860725, 347 968 8530

Il Pane di Angela: panetteria, salumeria, pasticceria. Telefono: 0184 591655

Ferramenta Foce di Andrea Mazzia. Telefono 01841991292, email info@ferramentafoce.com

WineNot?: vini. Telefono: 388 3446716, tutti i giorni dalle 15 alle 22. La carta dei vini : http://bit.ly/winenotmenu

Banco n.9-10, mercato annonario di Sanremo: frutta e verdura prevalentemente a km 0. Telefono: 333 7066080

Pasticceria Cake Mamas: torte, cheesecake, cup cake, paste fresche e secche, etc. Telefono: 327 7103515. Email: info@cakemamas.it, Facebook: cakemamas.itTop Fruit, telefono: 339 123 3815

Macelleria Ginatta, telefono: 0184 502084, 349 3836422

101 Caffè, telefono: 0184 571770

Pasticceria San Romolo, telefono: 335 341942

Ittiturismo Patrizia: ristorante. Telefono: 349 8188317, 0184 1891905

Alimentari da Nì, telefono: 333 133 9705

Delizie e primizie: frutta, verdura, alimentari, prodotti da forno. Telefono: 3398615421

Pescheria Bastiano, telefono: 3478752298

Rosticceria La Faraona: polleria. Telefono: 349 3953700, 0184 502240 349 3953700

Ristorante cinese La Giada, telefono: 0184504117, WhatsApp 3381001123

Caama bottega di mare: ristorante, sushi. Telefono: 371 3585044, 342 0111797

Maga verde, telefono 0184 572481 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Blanco Bistrot: carni di qualità, hamburger con patatine, primi piatti. Menù: https://bit.ly/3aRZ5ek. Telefono: 3312216142

Pizzeria Napul’è, telefono: 349 1960972, dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21

Gelateria Tropicana, telefono: 333 6074070

Gelateria d’autore, telefono: 375 5062912

Banco 73 del Mercato Annonario di Maria Valente: prodotti ortofrutticoli freschi, italiani e locali. Telefono: 3397544761

Victory Morgana Bay: sushi. A Sanremo consegna tutti i giorni prenotazioni entro le 19 su Whatsapp, a Imperia consegna domenica, martedì, giovedì prenotazioni entro le 17.30 su Whatsapp, da Ospedaletti a Ventimiglia consegna lunedì, mercoledì, venerdì prenotazioni entro le 17.30. Numero: 335 5231471, 349 3715304, 348 2863817

Macelleria Gama, telefono: 0184 1893070, 340 2641711

Santo Stefano al Mare

Chocolat caffetteria, gelateria, pasticceria, telefono: 339 8852653

San Lorenzo al Mare

Pan pe Fugassa, telefono: 3331275733, 3737335394, 0183 91397

Ok Market, telefono: 0183 930011

Taggia

Botti Food Service: prodotti freschi e surgelati. Telefono: 0184 510532

GelArte: gelateria artigianale. Telefono: 351 7052927

O Marechiaro: ristorante, pizzeria. Telefono: 0184 1913848

Pastificio Prota: 0184 460975, 329 3258652

Pizza Time, telefono: 0184 476827, dalle 18,30 alle 22

Quickaffè snc: caffè macinato, in grani, capsule Espresso Point, capsule compatibili Nespresso, A Modo Mio, Dolce Gusto, kit con palette, zucchero, bicchierini. Telefono: 327 2655494. E-mail: quickaffe@hotmail.com

Macelleria Ginatta, telefono: 0184 43170, 339 1070053, 0184 42489

Triora

La strega di Triora: marmellate, creme, dolci, composte, formaggi di alpeggio. Telefono: 0184 94278

Vallecrosia

Bar da Gaggio: panini, toast, piadine. Telefono: 392 0023681 dalle 10 alle 17

Iride: specialità gastronomiche, salumi e molto altro. Telefono: 0184 294313, 338 1278441

Dulcis in fundo: pasticceria. Telefono: 340 1773024

Despar: supermercato. Telefono: 0184 550836

Ristorante pizzeria Le Vele, telefono: 339 3498326, dalle 18 alle 22

La Bottega della Salute: alimenti biologici, integratori alimentari. Telefono 3487804465

Pidue di Parola Fabrizio & c.s.a.s: intimo e abbigliamento uomo e donna. Telefono 3280431470, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

Gusto Divino: prodotti tipici, vino, prosecco e spumanti, bag in box di vino. Telefono 3357056876, dalle 9 alle 19

Ristorante da Erio, telefono: 0184 291000

Pasticceria Lia, telefono: 328 9335991, 0184 292312

Jadò lunch & wine: bar. Telefono: 392 5519185

Panetteria Meineri, telefono: 0184290291

Carpe Diem: sushi, cucina cinese e italiana. Telefono: 0184 842924, dalle 11,30 alle 13 e dalle 17 alle 19

Panetteria Don Bosco, telefono: 347 3912921

Macelleria Peretti, telefono: 0184 294321

Polleria Anastasio e Caldana, telefono: 0184 250570, 347 7526872

Pasticceria Gibelli, telefono: 0184 294421

Ristorante il torrione, telefono: 0184 295671

Ventimiglia

101Caffè: caffè in cialde, capsule, grani, macinato, biscotti, cioccolato, miele, zucchero, marmellate. Telefono: 347 1009244 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Macelleria Campus, telefono: 0184 238014, 348 3630627

Despar: supermercato. Telefono: 0184 1915240

A fügassa: focacceria ligure artigianale. Telefono: 340 538 1959

Carrefour: supermercato. Telefono: 0184 352888

Ok Market: supermercato. Telefono: 329 1592139

Conad: supermercato. Telefono: 0184 229588

Polleria di via Garibaldi, telefono: 346 1284519

Pizza Max: pizzeria, hamburgeria. Telefono:0184357502

Gastronomia Gilda, telefono: 347 2741865

Acquolina Wine Bar, telefono: 375 5870877

Box 32 ortofrutta di Christian Allavena al mercato coperto, telefono: 3280538675

Haiti: gelateria. Telefono: 0184 351618

Bbq: hamburgeria. Telefono: 0184 842339

Panificio Valle Roya, telefono: 347 3620259

Macelleria da Mezza, telefono: 389 5444985

Salumeria, formaggeria da Raffaele, telefono: 333 3355505

Pasticceria Curti, telefono: 340 9439091

Ristorante pizzeria Sofia, telefono: 347 2887333

Pasticceria Sonia, telefono: 345 1067427

Salumeria e formaggi, mercato coperto, telefono: 3407912582

Rosso Pomodoro: pizze, focacce, prodotti da forno. Telefono: 328 1318119

Caffè Cavalieri, telefono: 340 9392865

Pizzeria Porta Nizza, telefono: 320 7110992

Pasticceria Viale, telefono: 347 5875268

Panetteria Sani, telefono: 348 1583234

Panetteria Meineri, telefono: 0184 290991

Enoteca Barone, telefono: 340 8962612

Coppo dal 1896 Spa, telefono: 0184 351368

Royal Kashmir: kebab. Telefono: 0184 231011

Ristorante pizzeria La Musa, telefono: 340 0681895

Just Protein, telefono: 391 4819709

Macelleria Ginatta, telefono: 0184 351219, 366 1985645, consegne fino a Ospedaletti, giorni mercoledì e venerdì

Eurodrink, telefono: 0184 351136

Miky Bonsai: bonsai da interno e da esterno. Telefono: 3392868288

Il Ravanello: banco di ortofrutta del mercato coperto di Enza Chiappalone, box 27. Telefono: 329 1034838. Consegne anche a Vallecrosia, Bordighera e zone limitrofe, Mentone e Monaco

Pasta Fresca Morena – 0184 33461 Via Aprosio, 21/C Box 15 Mercato Coperto

Agorà abbigliamento and shoes, telefono: 0184 33333

Pizzeria le due palme, telefono: 334 9942615, 0184 34484, 333 7005248