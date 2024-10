In America una catena di supermercati vende lingotti di platino

Nei supermercati Costco degli Stati Uniti, oltre a un pacco di cereali alla cannella e a un paio di ciabatte pelose, ora dentro al carrello potrete mettere anche un lingotto di platino. Lo sappiamo, fa un po’ strano, ma gli States sono un magico mondo pieno di sorprese. I lingotti saranno acquistabili online solo per i membri della grande catena e in un massimo di cinque unità.

Non solo alimentari: i lingotti di platino di Costco

Gli Stati Uniti non smettono mai di stupirci – spesso in negativo, ammettiamolo. E i loro supermercati, dei veri e propri grandi magazzini in cui si trova di tutto (dall’abbigliamento al mobilio, fino all’elettronica), sono una fonte inesauribile di prodotti di ogni tipo. Ma di certo non ci aspetteremmo che una catena della grande distribuzione metta in vendita dei metalli preziosi. Invece è proprio così: sul sito di Costco sono disponibili lingotti in platino 999.5 realizzati in Svizzera e raffiguranti la dea Fortuna. Un affarone da 1089,99 dollari riservato ai soli iscritti. A dirla tutta, non è una novità per il supermercato: l’anno scorso il rivenditore aveva già aggiunto al catalogo dei prodotti, tra le carote e gli aspirapolveri, i lingotti d’oro, andati a ruba nel giro di qualche ora. Sempre quest’anno, invece, si era data alle monete d’argento. Ma chi diavolo compra dei lingotti dal supermercato sotto casa?

In molti, a quanto pare, visto il successo delle iniziative precedenti. È evidente che, al di là delle valutazioni intrinsecamente associate al mercato dei metalli preziosi, chi avesse intenzione di investire nel settore, di certo passerebbe per altre strade. Non ci immaginiamo gli acquirenti del luccicante prodotto argentato come uomini e donne d’affari in cerca di una buona occasione. Costco punta sulla fidelizzazione tramite offerte a tempo e stock limitato, che incitano le persone a tornare e a essere fra le poche ad aggiudicarsi i prodotti esclusivi – un concetto di marketing basilare ed efficace. La grande catena americana ha un’intera iniziativa dedicata a questo: si chiama Treasure Hunt e propone offerte a tempo limitato letteralmente imperdibili (come le sopraccitate ciabatte pelose). Ora correte a iscrivervi e aggiudicatevi il vostro lingotto.